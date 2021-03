Ööpäevaga lisandus 1151 nakatunut, suri 13 inimest

Suri 13 inimest, 63-aastane mees, 66-aastane mees, 75-aastased naine ja mees, 77-aastane mees, 81-aastane naine, 82-aastane mees, 84-aastane mees, 85-aastane naine, 88-aastane mees, 90-aastane naine, 91-aastane naine ja 93-aastane naine. Kokku on pandeemia algusest Eestis surnud 860 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Haiglaravi vajab 32 inimest vähem kui päev varem ehk kokku viibib haiglates 667 patsienti. Juhitaval hingamisel on 44 inimest, keda on nelja võrra vähem kui päev varem. Intensiivravi vajab 65 inimest, päev varem oli intensiivravi patsientide arv 66.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 87. Koju saadeti 74 inimest, 32 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 693 inimesel. 517 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 127, Tartumaale 68, Pärnumaale 46, Viljandimaale 34, Lääne-Virumaale 33, Raplamaale 25 ja Läänemaale 22 uut positiivset testi. Jõgevamaale lisandus 18, Võrumaale 15, Järva- ja Saaremaale 14, Valgamaale 13, Põlvamaale kaheksa ja Hiiumaale kolm uut nakkusjuhtu. 18 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1419,7 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust on 19,5 protsenti.

Ööpäevaga tehti 6690 vaktsineerimist, millest 5830 olid esmased kaitsesüstid.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 191 723 inimesele, kaks doosi on saanud 60 555 inimest.

Laupäevaks on haiglates lõpetatud 5307 COVID-19 haigusjuhtumit 5105 inimesega.

27. märtsi seisuga on tervenenud 76 631 inimest. Neist 54 168 inimese ehk 70,7 protsendi haigusjuhtum on lõpetatud, 22 463 inimese ehk 29,3 protsendi puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 1 124 400 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 102 738, mis moodustab 9,1 protsenti testide koguarvust.