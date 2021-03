Kelmid petavad raha välja nii libakõnedega kui tutvumisportaalides

Viimasel ajal on hakanud taas aktiivselt tegutsema kelmid, kes otsivad võimalust pääseda ligi pangakontodele. Selleks pakutakse libatööd ning ohvreid otsitakse tutvumisportaalide vahendusel. Lõppeval nädalal said inimesed üle Eesti kõnesid petturitelt, kes tutvustasid end panga töötajatena.

Teisipäeval sai kelmilt, kes end Swedbanki töötajana esitles, kõne 73-aastane tallinlanna. Teda hoiatati kontolt raha varastamise eest ning küsiti kasutajatunnus ning PIN koodid. Nii kadus naise arvelt ligi 6500 eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sarnase skeemi järgi kaotas veel üks Tallinnas elav naine ligi 7000 eurot ja üks Narvas elav mees ligi 500 eurot.

"Kelmide põhisoov on kätte saada need PINid ja siis nad juba edasi saavad ise tegutseda. Nende PINide hoidmine on väga oluline, Nagu me hoiame oma isiklikku rahakotti kindlas kohas, et keegi sellele juurdepääsu ei saa siis me peame olema valvsad, et seda internetis ei jaga kõigile," rääkis Põhja prefektuuri kelmuste ja majanduskuritegude talituse juht Paul Pihelgas.

Selline petuskeem hakkas levima möödunud aastal ja siis pöördus politseisse 193 inimest. Kahju tekitati rohkem kui 624 000 eurot.

Liba-pangatöötajad tegutsevad ka tänavu. Jaanuaris registreeris politsei 50 sellist kuritegu, kahjusummas üle 239 000 euro. Veebruaris registreeriti kaheksa sellist kuritegu, mille kahju oli ligi 31 000 eurot.

Jätkuvad ka armukelmused. Näiteks tutvumisportaali kirjavahetuses pakutakse investeerimisvõimalust või küsitakse lihtsalt raha. Ühel Tartumaal elaval naisel paluti välja võtta pakk, mille eest tuli tasuda 2400 eurot. Kelmid on valmis ka üsna kaua suhtlema, ütleb Pihelgas.

"Kui te tänasel hetkel arvate juba, et keegi, kellega te olete juba pikalt suhelnud võiks olla lõpuni usaldusväärne, siis kindlasti mõelda selle peale. Meie praktikas on juhtumeid, kus kelmid tegutsevad aastaid, et see raha lõpuks kätte saada. Eesmärk on neil üks ja selle nimel on nad pikalt valmis tegutsema," rääkis Pihelgas.

Neljapäeval teatati politseile sellisest juhtumist, kus internetiportaali vahendusel pakuti noorele naisele kaugtööd. Selleks tuli tal alla laadida kaugjuurdepääsu rakendus. Läbi selle peteti neiult välja tema Smart ID PIN-koodid ja võeti tema nimele 500 eurone laen. Üksikasjade välja selgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.