Svet: Lasnamäe masstestimise eesmärk oleks suve päästmine

Krista Fischeri väljapakutud kogu Lasnamäe elanikkonna masstestimine on väga mõistlik ettepanek ja vajalik ettevõtmine, et saada koroonaviiruse levik Tallinna suurimas linnaosas kontrolli alla, ütles ERR-ile Lasnamäe vanem Vladimir Svet.

"Masstestimist võiks teha ka kõrge nakkustasemega piirkondades, praegu näiteks Lasnamäel. Sellest oleks praeguselt tasemelt alla tulekuks abi küll ja tuleks kiiresti kaalumisele võtta," ütles professor Fischer eelmisel nädalal.

Svet on enda sõnul kahe käega selle idee poolt ning masstestimise peaks võimaluse korral korraldama veel kevadel. "Minu seisukoht, et see võiks kindlasti olla pilootprojekt Eestis ja selline investeering kindlasti tasuks ära. See on väga vajalik," lausus ta.

"Selle eesmärk olekski eelkõige suve päästmine. Lähtuvalt sellest oleks seda mõistlik teha juba kevadel. See on eelkõige logistiline projekt, see nõuab ka logistilisi ettevalmistusi. Võimalik et peame kaasama ka teisi asutusi väljastpoolt tervishoidu," rääkis linnaosavanem.

Sveti hinnangul võiks Lasnamäega samal ajal viia läbi masstestimise ka näiteks Tallinna Haabersti linnaosas, kus nakatumisnäitaja on samuti kõrgel olnud.

"Aga siin on põhiküsimus tööjõud ja ressurss ning mitte raha. Et oleks tervishoiutöötajaid, abistavat personali. Kasutada saab linna taristut, nagu on ka varem tehtud. Omalt poolt oleme valmis tegema kõike, mis meie võimuses," kinnitas Svet.

Sveti sõnul on vajalik ka inimestele selgitamine, miks seda tehakse ning kuidas aitab masstestimine kaasa viiruse leviku piiramisele.

Ideed arutatakse teadusnõukojas

Tööjõud võib saada peamiseks takistuseks, miks sellises ulatuses masstestimist nagu 120 000 elanikuga Lasnamäel pole võimalik Eestis läbi viia, ütles terviseameti asejuht Mari-Anne Härma.

"Masstestimisel on tervisetöötajate ressurss kriitiline, praegu haiglates needsamad inimesed, kes teevad ületunde, suunatakse testimisse. Praegu me kasutame neidsamu õdesid, kes haiglas on öövahetuses, päeval testimispunktides," nentis ta.

Härma möönis, et masstestimine annaks Lasnamäel tõenäoliselt efekti.

"Teadusnõukojas on seda arutatud, kuid pole seni leitud põhjendust, et seda tasuks teha. Aga see ei olnud kindlasti viimane kord, kui seda arutati, tõstatame täna (esmaspäeval – toim.) uuesti selle teema," lausus Härma.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik lausus, et kui teadusnõukoda ja terviseamet teevad valitsusele masstestimise läbiviimise ettepaneku, siis valitsus seda ka arutab.

Slovakkias mullu oktoobri lõpus ja novembri alguses läbiviidud masstestimise järel langes seal nakatumisnäitaja enam kui 50 protsenti. Saadud kogemus muutis antigeeni kiirtestid Slovakkia riikliku testimisstrateegia osaks, mis aitab kohalike epidemioloogide sõnul ohjeldada koroonapandeemia kolmandat lainet.