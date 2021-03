Lüganuse hooldekodu põlengu põhjustas tõenäoliselt elektriseadme rike

12. jaanuaril teatati häirekeskusele põlengust Lüganuse valla Männiku hooldekodus. Tulekahjus hukkus kolm hooldekodu elanikku ning põlengu asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlus.

Viru ringkonnaprokuratuuri prokuröri Liina Pikma sõnul on kogutud andmetele tuginedes alust arvata, et suure tõenäosusega tekkis tulekahju rikkega elektripaigaldise kasutamise tagajärjel.

"Rike seisnes ühe toa välisseina pistikupesas olnud kruviklemmi ja sellega ühendatud juhtmesoone halvas ühenduses. Tulekahju tekkimist muul põhjusel ei saa küll lõpuni välistada, kuid arvestades tulekahju arengut ning selle järgselt tuvastatud kahjustuste tekkimise asjaolusid on see vähetõenäoline," ütles Pikma.

Kriminaalmenetluse käigus ei ole seni tuvastatud selliseid rikkumisi, mis annaksid alust kahtlustada kedagi ohutusnõuete tahtlikus või teadlikult hooletus eiramises.

Päästeameti ohutusjärelevalve büroo juhataja Marti Siim sõnas, et hoone elektripaigaldisi kontrollis elektriettevõte viimati 2015. aastal ning alanud aastal oli plaanitud uus kontroll.

Ka päästeamet on aastatega hoonet korduvalt kontrollinud. "Tuvastatud rikkumised ei ole olnud tõsised ning need on kõrvaldatud," ütles Siim.

Siimu sõnul oli hoones automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, mis on mõeldud tulekahju kiireks avastamiseks ning helisignaaliga inimeste teavitamiseks.

"Nimetatud süsteem ei olnud häirekeskusega liidetud ja kõnealusel juhul ei pidanudki olema. Küll aga tagaks kirjeldatud lahendus selle, et süsteem edastab info võimalikust tulekahjust otse häirekeskusesse ning tulekahjust teavitamine ei sõltu asjaolust, millal keegi päästjad välja kutsuda saab. Hoonetes, kus võivad viibida abivajajad, on mõtlemise koht, kuidas info tulekahjust päästjateni kõige kiiremini jõuaks," ütles Siim.

Kasutades asjatundjate ja ekspertide erialaseid teadmisi selgitatakse Lüganuse juhtumi najal välja, milliseid meetmeid tuleks tarvitusele võtta taoliste õnnetuste vältimiseks edaspidi ning kas Männiku hooldekodu õnnetus ja selle traagilised tagajärjed oleksid olnud välditavad.