Häirekeskus sai teate tulekahjust Lüganuse vallas asuvas hooldekodus kell 22.16. Päästjate saabudes oli leek majast väljas. Päästeameti pressiesindaja ütles ERR-ile, et ligipääs hooldekodule oli raske, sest lund on palju. Päästeamet andis kella 23.35 ajal teada, et leiti sahk teelt lume lükkamiseks. Kustutustöid raskendas ka väga tugev tuul.

Päästetöid teostasid Jõhvi, Kohtla-Järve, Iisaku, Sillamäe, Kiviõli, Rakvere ja Kunda päästjad ning operatiivkorrapidajad.

Päästeamet teatas, et Männiku pansionaadi tulekahju lokaliseeriti kell 3.29 ehk tuld kustutati viis tundi.

Tulekahju ajal oli 2010. aastal valminud pansionaadis 45 hoolealust ja kaks töötajat. Tulekahjus hukkus kolm inimest, üks kannatanu toimetati Ida-Viru keskhaiglasse.

41 inimest majutas Lüganuse vald asenduspinnale. Pansionaadis viibinud hoolealuste lähedased saavad täpsemat infot telefonilt 5818 8728.

Sotsiaalminister Tanel Kiik avaldas sotsiaalmeedias hukkunute lähedastele. "Minu sügav kaastunne Männiku pansionaadi põlengus traagiliselt hukkunute lähedastele. Soovin tugevat tervist ja taastumist kannatanutele. Tänan päästeametit ja Lüganuse valda kiire reageerimise eest, mis aitas päästa palju elusid," kirjutas Tanel Kiik.

Kaastundeavalduse kirjutas oma sotsiaalmeediakontol ka peaminister Jüri Ratas. "Avaldan südamest kaastunnet hukkunute pereliikmetele ja lähedastele ning samuti kõigile hooldekodu elanikele ja töötajatele. Samuti soovin kõigile kannatanutele kiiret paranemist ning rahulikku peavarju evakueeritutele," kirjutas peaminister.

"Tõsised tuleõnnetused on alati äärmiselt valusad sündmused, millest tekkivate emotsioonide kirjeldamiseks on raske õigeid sõnu leida. Kahjuks juhtub neid Eestis ka talvisel ajal liialt tihti. Palun hoidke ennast ja oma lähedasi ning kaitske nende turvalisust. Langetan sügavas leinas pea," lisas Jüri Ratas.

Hukkunute lähedastele ning kõigile pansionaadi elanikele ja töötajatele avaldas kaastunnet ka Päästeamet.