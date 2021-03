Lihavõttenädalavahetusel tulevad vaktsineerimistalgud üle 65-aastastele

Kolmapäeval jõuab Eestisse 44 000 doosi Astra Zenecat, mille süstimiseks toimuvad nädalavahetusel vaktsineerimistalgud. Lihavõtte nädalavahetusel toimuvale lausvaktsineerimisele saavad endale Digiloos aja broneerida need, kel 65. sünnipäev juba peetud.

Soovijad saavad end vaktsineerimisele kirja panna alates kolmapäevast ning talgud toimuvad nii haiglates kui ka eraldi vaktsineerimiskeskustes.

"Meie laost on ära broneeritud sellest tulevast tarnest ligi pool, ligi 22 000 doosi, ja sellest ülejäänud poolest on omakorda tehtud broneeringuid järgmise nädala alguseks ehk see vaktsiin läheb meilt laost kiiresti ära," kommenteeris terviseameti osakonnajuhataja Hanna Sepp.

"Selleks, et seda kiiresti kasutusele võtta, oleme lisaks perearstikeskustele palunud appi ka haiglad, eratervishoiuteenuste osutajad, et nädalavahetusel teatud vaktsineerimiskeskuste kaudu läbi digiregistratuuri pakkuda inimestele kõrgemates vanuserühmades samuti vaktsineerimise võimalust. Eeskätt suuremates keskustes, nagu Tallinnas, Tartus, Ida-Virumaal, Pärnus, aga ka laiemalt muudes tervishoiuasutustes, mis on valmis pühade ajal toimetama," lisas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.