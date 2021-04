Galerii ja video: Tallinnas alustas tööd esimene vaktsineerimiskeskus

Sõle spordikeskuses algas vaktsineerimiskeskuse sisustamine reede öösel pärast korvpallivõistluse lõppu. Pärast keskööd olid registreerimisala ja süstimisjärgne ooteala ning vaktsineerimiskabiinid paigas. Osa mööblit oli spordikeskusel endal olemas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul täitus spordisaal maskides inimestega. Paljudel eakatel olid kaasas nooremad saatjad.

"Mina valisin kahel telefonil - nii eesti kui vene keeles. Ootasin ja lõpuks võeti vastu. Pool tundi ootasin telefoni otsas järjekorras. Siis sain registreeritud," rääkis Leila.

Pärast süsti saamist istuvad inimesed ootealal veerand tundi juhks, kui vaktsiin vaevusi peaks põhjustama. AstraZenecat kritiseeritakse trombiohu ja järelmõjude pärast.

"Kuna head tuttavad on öelnud, et nemad on ka teinud, siis ma jäin nõusse," sõnas Rein.

"Kui muud ei pakuta välja. Ikkagi elu jätk on parem kui põdeda. Ja ma ei usu, et on väga hull see asi," ütles Eiki.

Umbes pooled registreerijatest ja saaliabilistest on vabatahtlikud, kes tulid kaasa Confido kliiniku või Tallinna linna üleskutsega vaktsineerimistalgutel abiks olla. Üks neist põhjendas oma otsust sellega, et tuttavate ja sugulaste hulgas on olnud mitmeid nakatunuid.

"Palju. Ja siin alles üks sai hukka Covidi tõttu. Selles suhtes asi on tõsine ja see ei ole niisama," ütles Aivo.

Hommikul juba paarkümmend minutit enne avamist olid esimesed vaktsiiniootajad kohal. Oli ka hilinejaid.

"Siiski palun, et kõik tuleks oma õigeks ajaks kohale, sest oluline on turvaline vaktsineerimine, et liiga palju inimesi korraga ei koguneks," rääkis Confido meditsiinikeskuse juht Kaidi Lambot.

Vabu aegu on jätkuvalt nii laupäevaks kui ka pühapäevaks. Vaktsineerimine jätkub Sõle spordikeskuses ja laupäevast ka Tondiraba jäähallis.

Vaktsineerima oodatakse käesoleval aastal vähemalt 65-aastaseks saavaid inimesi või riskirühma kuuluvaid elanikke, kes on vähemalt 60-aastased.

Haigekassa juhib tähelepanu, et vaktsineerima on oodatud ka need, kes sel aastal saavad vastavalt 65 või 60, aga on praegu veel 64 või 59 aastat vanad. Nimelt on haigekassa arvutanud inimesed rühmadesse sünniaasta alusel.

Vaktsineerima saavad minna vaid need, kes end eelnevalt registreerivad digiregistratuuris või telefoni teel. Reede lõuna paiku oli mõlemasse vaktsineerimiskeskusesse nädalavahetuseks veel hulgaliselt vabu aegu saada.

Confido ja Medicumi poolt läbiviidavale vaktsineerimisele saab Tallinnas aja broneerida eesti keeles telefonil 600 7775 ja vene keeles telefonil 600 7774.

Mõlemas keskuses valvab turvanõuete täitmist munitsipaalpolitsei. Et inimesed pääseksid mugavalt kohale, pandi ühistransport suurel reedel ning nädalavahetusel käima keskuste piirkonnas argipäevase graafiku järgi.

Tallinnas Sõle spordikeskuses vaktsineerib inimesi Confido meditsiinikeskus reedel, laupäeval ja pühapäeval. Vaktsineerimisvõimalus on seal kokku 3900 inimesel. Tondiraba jäähallis on vaktsineerimas Medicum laupäeval ja pühapäeval ning vaktsineerima oodatakse 3200 inimest. Mõlemale kliinikule on haigekassa vaktsineerimiseks eraldanud AstraZeneca vaktsiini.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart on öelnud, et vajadusel saab pealinn lisaks olemasolevale kahele vaktsineerimiskeskusele avada veel neli sarnast keskust.

Kuna sel nädalal saabus Eestisse rekordkogus koroonavaktsiini, toimub aktiivsem vaktsineerimine ka mujal Eestis. Täpsemat infot leiab veebilehelt vaktsineeri.ee.