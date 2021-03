Bideni valitsus asub arendama avamere tuuleenergiatööstust

USA presidendi Joe Bideni administratsioon seadis esmaspäeval eesmärgi, et 2030. aastal toodetakse riigis avamere tuuleenergiast elektrit vähemalt kümnele miljonile majapidamisele.

USA plaanib avamere tuuleenergia sektorisse iga aasta investeerida vähemalt 12 miljardit dollarit. Valge Maja teatel on vaja püstitada ambitsioonikaid eesmärke, et vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid.

"See tuuleenergia eesmärk on tõestus meie pühendumusest kasutada USA leidlikkust, me tahame edendada energeetilist julgeolekut ja võidelda kliimakriisiga," ütles energiaminister Jennifer Granholm.

Bideni administratsioon tahab arendada tuuleenergiatööstust. Euroopa Liidus on juba alanud turbiinide ehitamise buum. USA-s on ehitatud ainult kaks väikest avamere tuuleparki.

Bideni administratsioon teatel on taastuvate energiaallikate arendamine seotud ka uute töökohtade loomisega. Valge Maja sõnul luuakse 2030. aastaks avamere tuuleenergia sektoris 44 000 töökohta. Tugisektorid lisavad veel 33 000 töökohta.

"President Biden on väga selgelt öelnud, et kliimale mõeldes mõtleb ta inimestele ja töökohtadele. Hästi tasustatud, ametiühingute töökohtadele," ütles Valge Maja kliimanõunik Gina McCarthy.

Biden sõidab nädala lõpus Pittsburghi, kus ta plaanib tutvustada kolme triljoni dollari suuruse energia- ja infrastruktuuriplaani üksikasju.