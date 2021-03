USA presidendi Joe Bideni kliimasaadik John Kerry hoiatas Euroopa Liitu, et süsinikdioksiidi piirimaksu kohaldamine peaks olema alles viimane võimalus.

"Ma olen mures Brüsseli kavandatavate süsinikdioksiidi piirimehhanismide pärast. Euroopa Liit peaks enne edasi liikumist ära ootama Glasgow kliimamuutuste konverentsi," ütles Kerry.

"Sellel (süsinikdioksiidi piirimaksul) on tõsiseid tagajärgi majandusele ja kaubandusele. Ma arvan, et see maks peaks olema viimane abinõu," lisas Kerry.

"Süsinikdioksiidi piirimaksu eesmärk on vältida süsinikuleket, mis kaasneb kaupade ja toodete impordiga vähemambitsioonikate kliimapoliitikaga riikidest," teatas Euroopa Parlament.

Eeldatakse, et kavandatav süsinikumaks on esialgu suunatud terase ja tsemendi impordile Euroopa Liidu naaberriikidest, peamiselt Türgist ja Põhja-Aafrikast

Kerry reis Euroopasse oli esimene Bideni administratsiooni tippametniku kliimapoliitkaga seotud rahvusvaheline visiit. Valge Maja on lubanud kliimapoliitika seada oma diplomaatiliste jõupingutuste keskmesse.

Prantsusmaa rahandusminister Bruno Le Maire ütles Kerryle, et USA ja EL peaksid välja töötama ühise maksupoliitika, mis tagaks kliimasõbralikud standardid mõlemal pool Atlandi ookeani.

"See oleks häbi, kui meil oleks päeva lõpuks Euroopas ja USA-s kaks erinevat reeglistikku," ütles Le Maire.

Kerry sõnul on USA ettevaatlik, mis puudutab liigset reguleerimist. USA peaks oma kliimaeesmärgid teatama aprillis.