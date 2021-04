USA demokraadid tahavad taristuplaani läbisurumiseks muuta senati kodukorda

Kongressi vabariiklased leiavad, et poliitiliselt on kasulikum mitte toetada Bideni kulukat infrastruktuuriplaani. Bideni administratsioon peab kulutuste rahastamiseks tõstma ettevõtete makse. Biden tahab investeerimisplaanile heakskiitu juba suveks.

Esmaspäeval sai Bideni plaan tugeva tõuke. USA senatis tehti ettepanek, mis võimaldaks demokraatidel eelarvega seotud seaduseelnõusid läbi suruda 51 häälega. See võimaldab demokraatidel vabariiklaste vastuseisu infrastruktuuriplaanile senatis vältida.

Senati enamuse juhi Chuck Schumeri pressiesindaja Justin Goodman tervitas senati liikmete ettepanekut.

"See on oluline samm edasi. Eelseisva häälestusprotsessi osas pole otsuseid langetatud, kuid demokraatide käsutuses on nüüd tee, et edasi minna," ütles Goodman.

Vabariiklased soovivad vähem ambitsioonikat plaani, mis keskenduks teedele ja sildadele. Samuti leiavad vabariiklased, et ettevõtete tulumaksu tõstmine pidurdab riigis majanduskasvu.

"Nad teavad, et meil on seda vaja. Kõik riigid kogu maailmas investeerivad miljardeid ja miljardeid dollareid infrastruktuuri ja meie hakkame seda tegema siin," teatas esmaspäeval Biden

Senati vabariiklaste juht Mitch McConnell teatas esmaspäeval, et vabariiklased ei toeta Bideni plaani.

"Vabariiklased võiksid toetada palju tagasihoidlikumat infrastruktuuriplaani, mis ei nõua ettevõtete tulumaksu tõstmist," teatas McConnell.

Bideni administratsioon tahab samuti tühistada Trumpi valitsuse kehtestatud maksusoodustused korporatsioonidele.

"Väiksem infastruktuuripakett, mis on umbes 615 miljardit, võib saada parteiülese toetuse," ütles pühapäeval vabariiklasest senaator Roy Blunt.

Bideni administratsiooni tahab infrastruktuurile kulutada 2,3 triljonit dollarit. Tõenäoliselt ei jõua demokraadid ja vabariiklased kulutuste osas kokkuleppele.

"Infrastruktuur ei ole ainult teed. Me peame vahetama ka näiteks veetorud, et inimestel oleks võimalus saada puhast vett," ütles Valge Maja pressisekretär Jen Psaki.