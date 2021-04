Alla 60-aastased riigieksami välisvaatlejad jäid vaktsiinidest ilma

Qvalitase arstikeskusest öeldi ERR-ile, et kolmapäeva hommikul tehtud otsuse järel nemad enam alla 60-aastaseid ei vaktsineeri.

"Tõepoolest hommikul korraldasime oma töö ümber, võtsime patsientidega ühendust, teavitasime neid. Paraku olid mõned kliendid jõudnud juba meie keskustesse ja teavitasime neid siin kohapeal," ütles Tartu Qvalitas arstikeskuse juhataja Katrin Kivik.

Haigekassale on jõudnud ligi 300 välisvaatlejaga nimekirjad. Neist on tänaseks jõutud vaktsineerida ligi 25 protsenti. Kui peaks juhtuma, et Eesti ei muuda ka kolmapäevase Euroopa Ravimiameti otsuse järel oma seisukohta, jääksid enamus välisvaatlejaid suure tõenäosusega vaktsiinist ilma kuna Pfizer/BioNTechi ja Moderna vaktsiine neile ei jagata.

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles ERR-ile, et vaktsineerimine peatub, kuna mRNA vaktsiine jagatakse riskirühmadele ja perearstikeskustele.

Haridusministri Liina Kersna sõnul on koolidele vajalikud juhised ohutuse tagamiseks saadetud.

"Tuleb tunnistada, et vaktsiinidega on olnud segadust, et kellele, mis vaktsiini tohib teha ja tõenäoliselt on see jätnud oma jälje ka välisvaatlejate vaktsineerimisse. Aga ma siiski ütlen, et eksamikorraldus on väga reglementeeritud tegevus ja me teeme seda võimalikult ohutult. Kõik kannavad maske ja kindlasti oleks väga hea kui ka välisvaatlejad ning eksamikomisjoni liikmed ennast enne eksami toimumist testivad," ütles minister ERR-ile.