Tallinnas ja Tartus valmistatakse ette vaktsineerimiskeskuseid

Käesoleva nädala lõpus avatakse vaktsineerimiskeskused Tallinnas Sõle spordikeskuses ja Tondiraba jäähallis, kuhu oodatakse eelregistreeritud soovijaid. Tartu A Le Coqi spordihoonesse rajatava keskuse ettevalmistustööd on jõudnud lõpusirgele.

Kui Tartu ülikooli kliinikum vaktsineerib praegu päevas kuni 600 inimest, siis Annelinnas asuvas suures spordihoones saaks anda päevas 1200 kuni 1500 doosi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ettevalmistused, alates väligarderoobist kuni eraldatud liikumisliinideni on nüüd sisuliselt valmis.

"Alates telgist väljas, kuni vaheseinte ja bokside rajamiseni, elektrijuhtmete vedamine ja kõik see tootmiskulu on ligi 50 000 eurot. Kindlasti see kulutus tasub ennast vaktsineerimiskeskuse näol ära," selgitas Tartu linnapea Urmas Klaas.

Kliinikumist tuleb vaktsineerimiskeskusesse üle 50 töötaja, lisaks vabatahtlik personal, kes inimesi suunavad ja juhatavad.

Spordisaal on jaotatud kolmeks. Esmalt on seitse registreerimislauda, siis 14 vaktsineerimisboksi ning seejärel suur jälgimisala.

See, millal vaktsineerimiskeskus avatakse, sõltub vaktsiinitarnete suurusest.

"Seda peab tulema ikkagi vähemalt kümnetes tuhandetes doosides, kuna selle keskuse avamine on äärmiselt suur ettevõtmine nii finantsiliselt kui ka tööjõu osas. Seda ei ole mõtet avada üheks-kaheks päevaks, vaid ikkagi mitmeks nädalaks, kuni elanikkond on vaktsineeritud," rääkis TÜ kliinikumi ravijuht Andres Kotsar.

Kolmapäeval peaks jõudma Eestisse 44 000 doosi AstraZeneca vaktsiini. Kuidas see aga haiglate ja perearstikeskuste vahel jaguneb, pole veel selge.

"Vaktsiinidooside laekumisest sõltub, kas on tarvis nüüd sel nädalavahetusel või mõnevõrra hiljem vaktsineerimiskeskus käima panna. On keeruline olukord selles mõttes, et vaktsiinid laekuvad väga ebaühtlaselt," ütles Klaas.

Seni peavad arvestama ka sportlased, et vaktsineerimiskeskus jääb A Le Coqi spordihoonesse ilmselt suve lõpuni.

Tallinnas Sõle spordikeskuses vaktsineerib inimesi Confido meditsiinikeskus reedel, laupäeval ja pühapäeval. Vaktsineerimisvõimalus on seal kokku 3900 inimesel. Tondiraba jäähallis on vaktsineerimas Medicum laupäeval ja pühapäeval ning vaktsineerima oodatakse 3200 inimest. Mõlemale kliinikule on haigekassa vaktsineerimiseks eraldanud AstraZeneca vaktsiini. Vaktsineerima saab etteregistreerimise alusel.