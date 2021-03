Fotod: mereväe uued väekaitsekaatrid jõudsid Miinisadamasse

Lähinädalatel alustatakse Miinisadamas väekaitse kaatrite varustamist seire- ja sideseadmete tehnikaga ning relvastusega. Lisaks on käimas ettevalmistused meeskonna teenistuseks kaatritel.

Väekaitsekaatrite üksus on mereväe taktikalise tasandi üksus, mille peamine eesmärk on mereväe, liitlaste ujuvkoosseisu ja sadamate julgeoleku tagamine ning meretranspordi julgestamine merelt lähtuvate ohtude eest, samuti toetamine olukorrateadlikkuse loomisega merel. Täiendavalt on võimalik väekaitsekaatreid rakendada kadettide praktilise väljaõppe läbiviimisel.

Väekaitsekaatrid on peamiselt ehitatud alumiiniumist, lisaks on kasutatud ballistilise kaitsega paneele. Laeva pikkus on 17,25 meetrit, laius 4,9 meetrit, süvis 1,5 meetrit ning laeva kiirus on üle 30 sõlme.

Laev on varustatud kahe peamasinaga Volvo Penta D13MH ning meeskonda kuulub neli liiget.

Relvastuse osas varustatakse kaatrid ühe 12,7mm kaugjuhitava relvasüsteemiga ning kahe 7,62mm kuulipildujaga.

Ühena kolmest Eesti kaitseväe väeliigist on mereväe peamine eesmärk kaitsta Eesti territoriaalset terviklikkust ning riiklikke huvisid merel. Mereväe peamine tegevusvaldkond on miinitõrje ning mereolukorrateadlikkuse tagamine. Iga-aastaste miinitõrjeoperatsioonidega vähendatakse võimalikke ajalooliste lõhkekehadega kaasnevaid riske, muutes mereteed ohutumaks nii tsiviil- kui ka sõjalaevastikule.