Eesti vaktsineerib sügisel gripi vastu kolmandiku pensionäridest

Kui mullu tellis riik 8700 doosi gripivaktsiini hooldekodu elanike vaktsineerimiseks, siis tänavu ostetakse riigihankega gripivaktsiini nii laste, haiglatöötajate kui ka pensionäride vaktsineerimiseks.

Haigekassa ravimite osakonna juhataja Erik Laidvee ütles oma kirjalikus vastuses, et sügisel algavaks hooajaks on haigekassa hangitava vaktsiinikogusega võimalik vaktsineerida 80 protsenti hoolekandeasutuste elanikest ja 30 protsenti ülejäänud 65-aastastest ja vanematest inimestest. Kokku on plaanis vaktsineerida ligi 80 000 inimest.

"Nõudlus on kogu maailmas kasvanud. Meil ei jagu ju Covid-vaktsiini, meil tegelikult ei saa jaguma ka gripivaktsiine lähitulevikus, sest siis on vaja mingeid uusi tootmistehnoloogiad, et tagada see nõudlus," rääkis Rapla perearst Argo Lätt

Gripivaktsiini tellimused tuleb esitada veebruaris-märtsis. Neli tootjat on Eestile tänavu broneerinud ligi 250 000 doosi, mida on märksa enam kui mullu. Sellegipoolest on Läti sõnul praegu raske kindlalt öelda, et nii palju vaktsiini Eestisse jõuab.

"Tegemist on bioloogilise ravimiga, seal võib tootmisprotsessis midagi juhtuda aga võib ka juhtuda, et Eesti väikse riigina ei saagi seda tellimust, kuskilt tuleb suur riik ja ostab selle vaktsiini lihtsalt ära," rääkis Lätt.

Tamro Eesti tegevjuhi Tanel Kuusmanni sõnul võiks siiski loota, et tootjatega läbiräägitud kogused jõuavad algaval hooajal Eestisse kohale. "Nii nagu Covid-vaktsiinidega näha on, alati on küsimus täpses tarneajas, aga kättesaadavus hooaja jooksul peaks olema tagatud," rääkis ta.

Läti sõnul on üks gripivaktsiini tootja juba teatanud oma tehase ümberseadistamisest koroonavaktsiini jaoks. Kuusmann märkis, et vaktsiine tootvaid tehaseid on vähe ja koroonavaktsiinide lisatootmine võib vähendada gripivaktsiinide kogust.

Kui seni on Eestisse toodud süstitavaid vaktsiine, siis sel sügisel tuuakse Eestisse esmakordselt AstraZeneca gripivaktsiini, mis on mõeldud lastele nina kaudu manustamiseks. Sel hooajal on Eestis diagnoositud grippi viiel korral, kaks inimest vajas haiglaravi.