Vabatahtlik sõidutab Klooga eakaid vaktsineerima

Harjumaal Kloogal elavatel eakatel tuleb mitme bussi või rongiga sõita, et jõuda perearsti juurde vaktsiinisüsti saama. Et pandeemia ajal eakad ühistransporti kasutama ei peaks, pakub vabatahtlik neile küüti.

Harjumaal Kloogal ootavad eakad vaktsiini pikisilmi, kuigi süsti järele tuleb sõita kas Keilasse või Tallinna. Et viirus eakaid enne süsti kätte ei saaks, on kogukond organiseerinud eakate sõidutamise tohtri juurde, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ta viib pensionärid, et nad ei pea rongis ja bussis kolama. Viib ja toob tagasi. Vaktsineerima ja arstide juurde ja röntgenisse. Nemad helistavad mulle, me paneme järjekorda ja siis inimesed käivad," rääkis Klooga elanik Ljudmila Duhhova.

Klooga eakaid sõidutav Tiina Mets on muidu ametis kohalikus kultuurikeskuses, aga praegu on selle tegevus pandud pausile. Kui suust suhu liikunud mure temani jõudis, oli tal aega prouasid tohtri juurde viia. Korraga võetakse auto peale vaid üks sõitja ja maski kandmine on kohustuslik.

"Kõige pikem tee on mul olnud Ülemiste tervisemaja, siis ma olen käinud Nõmme perearstikeskuses, Rummus ja Keilas muidugi," rääkis Mets.

Ülemistesse jõudmiseks tuleb Klooga eakatel sõita vähemalt kolme sõiduvahendiga. Et kella pealt kohal olla, tuleb varakult teele asuda.

"Prouad, keda ma olen autoga viinud, ütlevad, et nad saavad selle tehtud tunni ajaga. Kui nad oleksid ühistranspordiga läinud, oleks terve päev läinud. Nende liikumine ei ole ka enam nii aktiivne," selgitas Mets.

Tema sõnul oli ka Kloogal alguses kõhklejaid, aga kui esimesed süstid said tehtud, siis kadus ka vaktsiinipelgus.

"Ma ei mõelnud sellest üldse. Ma tean, et on vaja. Ma ei teha haigeks jääda," ütles Jelena.

Kui autoga neljapäeval arsti juurde poleks viidud, pidanuks 69-aastane naine Keilasse minema rongiga. Kogu käik oleks võtnud vähemalt poolteist tundi aega ja käimist oleks olnud omajagu.

Siiani on Tiina Mets teinud kümmekond vaktsiinisõitu, aga see on alles algus, sest paljud alles ootavad kutset ja tagasi seda ei lükata.

"Eriti olen tähele pannud, et vene keelt kõnelevatel inimestel on juba see, et peaasi, et nad saaksid, sest suur soov on saada lastega kokku. Loodavad, et saavad külla sõita kunagi," ütles Mets.

Omalaadset dispetšeriametit pidav Duhhova hoiab eakaaslastel silma peal, et nad teist süsti maha ei magaks. Ta pakub, et vähemalt 100 vaktsiinisõitu tuleb kevadel kindlasti ära teha.