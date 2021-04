Lätis lisandus ööpäevaga 238 koroonajuhtu, suri kaheksa nakatunut

Lätis on pandeemia algusest saadik registreeritud 104 105 koroonanakkuse juhtu, surnud on 1931 koroonahaiget.

Viimase ööpäevaga tehti 4196 koroonatesti, neist 5,7 protsenti osutus positiivseks.

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on 351.

Soomes tuvastati viimase ööpäevaga 302 uut koroonanakkuse juhtu, teatas pühapäeval terviseamet (THL).

Viimase kahe nädalaga on haigusjuhtusid registreeritud 7931, mida on 1595 võrra vähem, kui sellele eelnenud kahe nädala jooksul.

Kokku on Soomes tuvastatud umbes 79 400 koroonaviirusega nakatumist.

Viimati avaldas THL andmed haiglas viibivate inimeste arvu kohta eelmisel neljapäeval. Siis oli haiglates 264 inimest, neist 52 intensiivravis.

Soomes surnud kokku 846 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Läti tervishoiuminister laiendas kaitsesüstimist 60-aastastele

Läti tervishoiuminister Daniels Pavluts allkirjastas korralduse, mis võimaldab pühapäevast alates vaktsineerida 60-aastaseid ja vanemaid inimesi.

See tähendab vaktsineerimise laienemist järgmisele eelisrühmale.

Pavluts ütles BNS-le, et külastas laupäeval Jekabpilsi vaktsineerimiskeskust. Tema sõnul kinnitab nii sealne kui ka muude suurte vaktsineerimiskeskuste tagasiside, et osa inimesi ei taha end AstraZeneca vaktsiiniga süstida lasta ja osa eelistaks kaitsesüsti saamiseks tööpäevi.

"Ma allkirjastasin ka korralduse alustada tänasest järgmise eelisrühma vaktsineerimist, need on vanemaealised alates 60. eluaastast," ütles poliitik, lisades, et üle 70-aastased saavad süsti ilma järjekorrata.