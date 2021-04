YLE: enamik Soome kodudes sorteeritud plastjäätmetest läheb põletamisele

Soome rahvusringhäälingu YLE uuringust selgub, et vaid umbes kolmandik kokkukogutud plastjäätmetest sattus viimase paari aasta jooksul uute plasttoodete tooraineks. Ülejäänu põletati energiatootmiseks.

Viimastel aastatel on Soome energiatootja Fortum avalikult teatanud, et kuni 75 protsenti nende tehastesse kokku kogutud plastjäätmetest suunatakse ümber uuteks toodeteks. Yle uuringu kohaselt on tegelik taaskasutuse efektiivsus tunduvalt madalam.

Fortumi äridirektor Kalle Saarimaa eitab, et ettevõtte on andnud valeandmeid. Tema sõnul on taaskasutuses töödeldud plasti osakaal aastati erinev.

"Esialgses etapis olid mahud väiksemad ja turg oli paremas olukorras. Plastjäätmete kogus on suurenenud. Jäätmetest tooraine saajate arv pole aga samas proportsioonis suurenenud. Seetõttu suunatakse madala kvaliteediga jäätmed põletamisele, kus toodetakse elektrit," ütles Saarimaa.

Suur osa Soome plastjäätmetest eksporditakse Saksamaale, kuna Soomes puudub piisavalt suur töötlemisvõimsus.

Viimastel aastatel eksportisid Euroopa Liidu riigid suure osa kogutud plastjäätmetest välismaale. Jäätmekäitlus pole väljaspool Euroopa Liitu aga alati seaduslik. Näiteks 2019. aastal juhtis Greenpeace tähelepanu Malaisia ebaseaduslikele prügilatele.

Tänapäeval kehtivad Euroopa Liidus regulatsioonid, mis piiravad plastjäätmete eksportimise võimalusi Aasiasse. See suurendab aga vajadust kohaliku töötlemise vajadust.

Saarimaa leiab, et ettevõte suudab parandada plastjäätmete ringlussevõtu efektiivsust.

"Tehnoloogia arendamise abil võime lähiaastatel taaskasutamist suurendada 60-65 protsendini," ütles Saarimaa.