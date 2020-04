Järgmise kolme kuu jooksul koostavad Eesti spetsialistid Enefit tehnoloogial põhinevat õlitehast rajada sooviva REM-i jaoks eelprojekti ning täiendavad analüüsid, mille alusel otsustab Iisraeli ettevõte oma järgmised sammud, teatas Eesti Energia esmaspäeval.

Juba varem on ettevõtete vahel sõlmitud litsentsileping, mis tähendab, et positiivse investeerimisotsuse korral kasutatakse tehase rajamisel just Enefit tehnoloogiat. Lisaks osaleb Eesti Energia projektis konsultandina.

Eesti Energia juhatuse liikme Margus Valsi sõnul valis REM oma õlitehase rajamiseks Enefit tehnoloogia põhjusel, et tegemist on teadaolevalt kõige efektiivsema ja väikseima keskkonnamõjuga tööstuslikult tõestatud põlevkivi väärindamise tehnoloogiaga maailmas.

"Eesti inseneride loodud unikaalne Enefit tehnoloogia võimaldab efektiivselt ära kasutada kogu kaevandatud põlevkivi ning töödelda õliks vanarehvid ning perspektiivis ka plastjäätmed. Just tõhusus ja võimekus toetada keskkonnaprobleemide lahendamist läbi ringmajanduse muudab Enefit tehnoloogia atraktiivseks," ütles Vals.

Vals lisas, et Eesti Energia üks tegevussuundi on Eesti ainulaadse oskusteabe ja põlevkiviõlitehnoloogia eksport riikidesse, mis soovivad oma põlevkivivarusid lähemalt uurida ja neid kasutusse võtta.

REMi ning EOT ja Eesti Energia vahel sõlmitud lepingute järgi osalevad Eesti eksperdid projekti kõikides etappides, teostades projekteerimis- ja inseneritöid, pakkudes tehnilist tuge ja muid teenuseid, mis on õlitehase rajamiseks vajalikud.

Kui Eestis on kokku arvel 4,6 miljardit tonni põlevkivivaru, siis ainuüksi Kesk-Iisraelis asuval Mishor Rotemi alal, kus tegutseb REM, on põlevkivivaru kaks miljardit tonni.

Enefiti tehnoloogia võimaldab ära kasutada kogu kaevandatud põlevkivi. Õli tootmiseks kasutatakse lisaenergiat minimaalselt, sest tootmisseadmed varustavad end sellega ise ning tootmise kõrvalsaadusena tekkivat kõrge kütteväärtusega põlevkivigaasi saab kasutada elektrijaamades elektri toomiseks.