Kell 20 "Suud puhtaks": kuidas kaitsta lapsi seksuaalse väärkohtlemise eest?

Viimastel nädalatel on avalikkuse ette jõudnud taas mitu alaealiste seksuaalse väärkohtlemise valusat lugu. Ühiskondlik reaktsioon nõuab selle peale noorte seksuaalse enesemääratlemise vanusepiiri tõstmist. On aga selge, et seadusliku eapiiri nihutamisest üksi väärkohtlemise juhtumite vähendamiseks ei piisa. Kuidas kaitsta lapsi ja noori seksuaalse väärkohtlemise eest? Kuidas rääkida lastega sobivalt ja eakohaselt kehast, tunnetest ja seksist ning kas seda tuleks teha kodus või koolis?

Justiitsministeeriumi uuringu järgi on 41 protsenti 16–26-aastastest noortest vähemalt ühel korral elu jooksul kogenud mõnda seksuaalse ahistamise liiki. Seksuaalse väärkohtlemise ohvriks langemise korral ei ole siiski ligi pooled noortest oma kogemusest kellelegi rääkinud. Samuti arvab üle poole Eesti noortest, et seksuaalse väärkohtlemise teemal räägitakse nendega pigem vähe.

Saates arutlevad psühholoog Margus Veem, psühhoterapeut Kaire Talvite, seksuaaltervise liidu koolitusjuht Kristina Birk-Vellemaa, seksuaalkoolitaja Rita Holm ning inimeseõpetuse õpetajad Silja Piir ja Day-Lee Holm.

"Suud puhtaks" alustab ETV-s teisipäeval kell 20. Saate meeskond ootab vaatajate küsimusi, arvamusi ja mõtteid automaatvastaja numbril 69 88 954 ja aadressil suudpuhtaks@err.ee. Otsesaate ajal on avatud telefoniliin vaatajate küsimusteks ja kommentaarideks.