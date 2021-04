Eesti justiitsatašeeks USA-s saab Indrek Tibar

Plaanist saata Ameerika Ühendriikidesse Eesti justiitsatašee teatas valitsus samal päeval, kui otsustas lõpetada lepingu Jüri Ratase valitsuse palgatud advokaadi Luis Freeh´ga.

Rahandusministeeriumi 18. veebruari pressiteate järgi saab justiitsatašee üheks põhiliseks ülesandeks "esindada ja kaitsta Eesti riigi huve suurtes rahapesu-uurimistes, et võimalusel ka tulevikus trahvide jagamisest osa saada".

Indrek Tibari sõnul on nii tema uus amet siiski laiema haardega. "Rahvusvahelisi kriminaalmenetlusi on ju mitmetes teistes valdkondades ka. Eesmärk ongi, et neid menetlusi pisut toetada ja läbi nii-öelda ametlike isiklike kontaktide pisut lihtsustada ja kiiremaks muuta."

Tibari sõnul on õiguskaitseorganite esindajate teistesse riikidesse lähetamine rahvusvaheliselt üsna levinud. "Infovahetuse kiirus ja teatud mõttes ka täpsus on selle boonus," märkis Tibar, ning lisas, et USA esindajad on Eestis juba päris kaua aega.

Indrek Tibari sõnul võiks tema USAsse lähetamisest tulla kasu, mis ulatub konkreetsetest kriminaalmenetlustest kaugemale.

"Loomulikult esmane eesmärk on Eesti huvide esindamine Ameerika võimuasutuste juures, aga ma ise loodaks ka mingit laiemat koostööpinda. Usutavalt on ka Eestil üht-teist pakkuda," ütles ta.

Tibar töötas alates 1990ndate algusest kuni 2003. aastani keskkriminaalpolitseis. Pärast paari aastat eraturvafirma juhatuses naasis ta politseisse kuni läks 2007. aastal tööle toonasesse Hansapanka. Hilisema Swedbanki rahapesu ja pettuste tõkestamisega seotud ametikohtadel töötas Tibar kuni 2012. aastani.

Seejärel värbas Tibari uuesti politsei- ja piirivalveamet, kus temast sai peadirektori asetäitja varade alal. 2014.-2015. aastani juhtis Tibar ajutiselt keskkriminaalpolitseid ning pärast seda oli politseimissioonil Palestiina aladel. Tänaseks on ta uuesti tööl Swedbankis, kus juhib finantskuritegude tõkestamise üksust.

Väidetavalt jäävad ka Swedbankiga seotud võimalikud rahapesujuhtumid nullindate lõppu ja läinud aastakümne algusesse.

Tibar ütles, et tema tegeles toona pigem ettevõtte rahapesu tõkestamise raamistiku kujundamise ning mõne tütarfirma toetamisega. "Seega, ma toetasin pigem teisi üksusi ja Eestis kohapeal selles valdkonnas ei tegutsenud," ütles ta.

Lisaks märkis Tibar, et nende aastaarvude järgi, mis on meediast läbi käinud, jäi võimaliku rahapesu raskus sellesse aega, mil tema pangas ei olnud.

Tibari valimist justiitsatašee ametisse kinnitas ka prokuratuur. Millal ta Washingtoni sõidab, pole veel teada. Küll on paigas, et Tibari esimene tööpäev prokuratuuris on 15. aprillil.