Kallas: AstraZeneca on kvaliteetne vaktsiin

"AstraZeneca vaktsiin on kvaliteetne vaktsiin, mille efektiivsus on tõestatud," ütles Kallas. Algselt oli probleemiks, et polnud viidud läbi piisavalt uuringuid eakate vanusegrupis, kui aga uuringud olid tehtud, järeldati, et vaktsiini võib kasutada kõigil, rääkis peaminister "Aktuaalsele kaamerale".

"Iga päev tuleb uusi teadmisi ja praegu on soovitus siis just üle 60-aastastel kasutada AstraZeneca vaktsiini," sõnas ta. Seda seetõttu, et vaktsiin on ohutu ja esmajoones soovib riik haiglate koormuse vähendamiseks vaktsineerida need, keda viirus kõige tugevamini mõjutab.

Kallase sõnul on probleemiks, et ka Euroopast tuleb vaktsiiniga seoses segaseid sõnumeid. "Praegu on otsus, et kasutame AstraZeneca vaktsiini just üle 60-aastastel, aga see on soovitus. Lõpliku otsuse teeb ikka tervishoiuteenuse osutaja. See ei tähenda, et see oleks alla 60-aastastel keelatud. Praegu vaktsineerime riskirühmi, et tuua haiglad koormuse alt välja. Põhifookus on suunatud just vanematele ja riskirühmades olevatele inimestele."

Peaministri hinnangul näitas nädalavahetus, et noorte seas on huvi vaktsiini vastu väga kõrge. "Uuringud näitavad, ka ravimiameti uuringud, et see on kvaliteetne vaktsiin, mille efektiivsus on tõestatud. Ehk siis ta annab kaitse selleks, et mitte raskelt haigestuda," ütles ta.

Kallas ütles, et valitsus tuleb sel nädalal välja valge raamatuga, kus on ettepanekud selle kohta, kuidas hoida riiki avatud pidevalt uusi piiranguid kehtestamata. "Meie pöördumine on nii inimeste kui ettevõtete poolt kaasa lüüa, mida igaüks meist saaks teha."

"Konkreetsed numbrid on valitsusele otsustamiseks, loomulikult me teeme neid avalikuks, aga mida tahan rõhutada on see, et need numbrid ajas ikkagi muutuvad. Me tahaks seda olukorda, kus inimene teab, et ohutase on kollane ja see tähendab, et mina pean käituma nii, kui olen toitlustusasutus. Või ohutase on oranž – mina kui inimene pean vähendama oma kontakte, olema ainult pereringis. Et ma tean, mida igaüks peab tegema, ilma, et valitsus peab ütlema, et paneme kinni või kehtestame karmid piirangud," rääkis ta.