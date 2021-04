Tuhanded AstraZeneca vaktsiinid seisavad Eestis laos

Perearstide jaoks eraldatud 9000 doosist Astra Zeneca vaktsiinist kolmandik seisab siiani laos. Nädalavahetuse vaktsineerimistalgutest pealinnas üle jäänud 2000 doosist tahtsid perearstid vaid 600.

Nii seisavadki tuhanded doosid laos ajal, mil Eestis on pandeemia ja valitseb vaktsiinidefitsiit. Jüri perearst Alina Terep oma riskirühma inimestele AstraZeneca vaktsiini ei telliks. Tal lihtsalt pole aega eakate veenmiseks, et tegu on ohutu vaktsiiniga.

"On palju segadust ja kui me praegusel hetkel helistame inimestele, kes on õiges vanuserühmas ehk siis 60+ riskirühma patsiendid või siis 70+ kõik patsiendid, siis nad ütlevad, et see vaktsiin ju põhjustab mingit kõrvaltoimet või hiljuti just meile ei tohtinud seda süstida," selgitas Terep ERR-ile.

Perearsti hinnangul oleks tulnud kohe alguses paremini selgitada, miks seda eakatele ei süstitud. Kui suunised muutusid, oleks vaja olnud veelgi põhjalikumat selgitust, mis tüüpi tromboosiga tegu on.

"Nüüd on juba nii palju igasugust infot kuuldud, et inimesed vahel otse ütlevad, et nüüd on juba nii segane, et ma ei usu enam mitte midagi," lisas ta.

Terviseminister Tanel Kiige sõnul ei saa öelda, et perearstid AstraZeneca vaktsiini ei soovi. Talgutest ülejäänud vaktsiine pakuti neile perearstidele, kes seni polnud seda tellida saanud.

"Kui pakkuda perearstikeskustele üle riigi, siis kindlasti saavad need vaktsiinid edukalt kasutatud ja seda tulebki teha," ütles minister ERR-ile.

Eestis oli eelmisel nädalal ligi 170 perearsti, kes ei ole saanud Astra Zeneca vaktsiini. Osa ei ole seda soovinud, teistele pole seda pakutud.

Astra Zeneca tellimise võimalust pakuti sel nädalal 73 perearstile, kellest poolsada seda võimalust ka kasutas. "Ju nad arvestavad oma võimalustega, kas nad on sel nädalal valmis vaktsineerima," sõnas haigekassa juhatuse liige Maivi Parv.

Parve sõnul eelmisel nädalal saabunud ligi 46 000 AstraZeneca vaktsiini saadetisest osa jääbki sel nädalal kasutamata. Selgub, et kiiresti muutuvas olukorras võib sellest isegi kasu olla.

"Kogu tarnest ja ka nädalavahetusel alles jäänud tarnest oleme sunnitud jätma AstraZeneca teistest doosideks järgmiseks ja ülejärgmiseks nädalaks, sest eile tuli meile ka info, et me ootasime järgmisel nädalal AstraZeneca kahte tarnet 4800 doosi ja ligi 10 000 doosi ja saime info, et see viimane suurem meieni tõenäoliselt ei jõua," selgitas ta.