Helme: Tibari USA-sse saatmine on rahapesijate huvides

Endise rahandusministri, EKRE esimehe Martin Helme sõnul on Swedbanki finantskuritegude tõkestamise juhi Indrek Tibari määramine Ameerika Ühendriikidesse justiitsatašeeks rahapesijate huvides. Helme hinnangul takistab see USA uurimist ja Eesti jääb trahvide määramisel rahast ilma.

"See on pank, mis on nii Eestis kui USA-s uurimise all seoses kahtlusega, et pangast voolas läbi üüratu hulk musta Vene raha. Väljend kits kärneriks ei anna välja seda jultumust, millega praegu tegutsetakse," kirjutas Helme.

Helme sõnul on Tibaril uues ametis huvide konflikt, eelmine valitsus otsustas selle ametikoha luua aga just eesmärgiga tihendada USA-ga rahapesuvastast koostööd.

"Nüüd aga saadetakse Eesti riigi poolt Ameerikasse rahapesuvastast koostööd tegema inimene, kes töötab tänagi veel Ameerikas uurimise all olevas pangas uurimise all olevas valdkonnas järelevalve juhina. Sisuliselt näitab Eesti valitsus ja prokuratuur USA võimudele keskmist sõrme rahapesualases koostöös," kirjutas Helme.

Endise rahandusministri hinnangul on Tibari saatmise eesmärk tagada, et Eestist ei liiguks USA uurimisele kasulikku infot.

"Lisaks on kindlaks tagajärjeks, et mistahes trahvide määramisel tuleb meil nüüd suu kindlasti puhtaks pühkida. Küllap seda tahetaksegi, siis saab öelda, et näe, Helme ajas pada, kui rääkis, et me saame Ameeriklastega koostöö eest riigikassasse tulu," kirjutas ta.

Valitsus teatas plaanist saata Tibar Ameerika Ühendriikidesse Eesti justiitsatašeeks samal päeval, kui otsustas lõpetada lepingu Jüri Ratase valitsuse palgatud advokaadi Louis Freeh'ga. Justiitsatašee ülesandeks on esindada ja kaitsta Eesti riigi huve suurtes rahapesu-uurimistes, et võimalusel ka tulevikus trahvide jagamisest osa saada.