Briti leht: Louis Freeh oli segatud Rumeenia korruptsiooniafääri

USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) endine direktor Louis Freeh, kelle Eesti eelmine valitsus palkas Ameerika Ühendriikides käiva rahapesu uurimises Eesti huvisid esindama, osales kampaanias ühe Rumeenia ärimehe toetuseks, kes hiljem korruptsioonis süüdi mõisteti, kirjutas Briti leht The Daily Mail.

USA presidendi Joe Bideni poja Hunter Bideni arvutist avastatud e-kirjadest selgus, et Rumeenia kinnisvaramagnaat Gabriel Popoviciu palkas 2015. aastal Hunter Bideni selleks, et viimane kasutaks oma poliitilisi kontakte selleks Popoviciu päästmiseks süüdimõistmisest, kirjutas The Daily Mail. Hunter, kelle isa oli sel ajal USA asepresident, kaasas oma tegevusse ka Freeh, kellelt oodati oma õiguskaitsevaldkonna kontaktide kasutamist Popoviciu aitamiseks.

Popoviciut süüdistati pistise andmises ühe Rumeenia kõrgkooli töötajale, et see võimaldaks tal turuhinnast palju odavamalt osta riigile kuuluva 550-aakrise maatüki. Hoolimata Freeh ja Hunter Bideni katsetest kaasata õigusemõistmise mõjutamisse ka USA suursaadik Rumeenias ja korraldada ärimehe toetuseks meediakampaania, mõisteti Popoviciu 2016. aasta lõpus pistiseandmises süüdi ja talle määrati üheksa aasta pikkune vanglakaristus.

Eelmise valitsuse rahandusminister Martin Helme (EKRE) sõlmis 2020. aasta aprillis kokkuleppe USA advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLP-ga Eesti riigile õigusteenuse osutamiseks rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes kolme miljoni euro suuruse õigusnõustamise lepingu. Leping oli sõlmitud kaheks aastaks. Sõlmitud lepingu pärast esitasid opositsioonierakonnad mullu septembris Helmele umbusaldusavalduse, mille riigikogu hääletas maha.

Peaminister Kaja Kallase (Reformierakond) valitsus otsustas tänavu 18. veebruaril lepingu vastastikusel kokkuleppel lõpetada. Selleks hetkeks oli Eesti advokaadibüroole tasunud 581 500 eurot.