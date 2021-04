Peaminister: Läti ei lase vaktsiini valida

Küsimusele, mida peavad tegema inimesed, kes on pookimiseks valmis, kuid keelduvad põhimõtteliselt AstraZeneca tootest, vastas peaminister põigeldes, et sai ise just AstraZeneca süsti ja tüsistuste oht on kaduvväike.

"Olen siiamaani kuulanud asjatundjaid, kes ütlevad, et ükskõik milline vaktsiin on ohutum kui COVID-19 nakatumine," ütles valitsusjuht, kelle sõnul peab Läti Euroopa Ravimiameti eeskujul AstraZeneca vaktsiini heaks.

Samas märkis ta, et selles kvartalis ei kasutata AstraZenecat kuigi laialt, sest mais on oodata suuremaid tarneid Pfizerilt, Modernalt ja Janssenilt.