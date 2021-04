Riik peatab AstraZeneca kasutamise alla 60-aastastel

Teadusnõukoja juhi Irja Lutsari sõnul on leidnud kinnitust, et AstraZeneca vaktsiinil on seos ühe kindla trombe tekitava sündroomiga ning kuni täpsema info selgimiseni peatab riik AstraZeneca vaktsiini kasutamise alla 60-aastastel.

"Haigestumus on olnud langustrendis kolmandat nädalat järjest kõikides vanusegruppides," ütles kolmapäevasel pressikonverentsil terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.

Nakatumiskordaja R on langenud alla 0,8 ja Härma sõnul näib, et stabiliseerub sel tasemel. Kui praegust taset hoida, siis võib oodata, et järgnevatel nädalatel on nakatumine 500 inimese juures päevas. "Kindlasti on see eesmärk, mida peaksime suve alguseks püüdma."

Rasked juhud jõuavad haiglasse aga kolme nädala jooksul, ehk haiglatele suur koormus püsib. "Kuna näeme, et kiirabi kutsete hulk veel ei ole vähenenud, siis haiglaravi vajavate inimeste hulk langustrendi kahjuks ei näita, aga järgmiseks nädalaks peaks ka see languses olema," sõnas Härma.

Veel ei saa ka rääkida surmajuhtumite langusest, seda võib oodata paar nädalat peale haiglajuhtude vähenemist.

Härma sõnul ei ole välismaalt toodud nakatumiste koguarv viimastel nädalatel oluliselt muutunud. Enim juhtumeid on sisse toodud Egiptusest ja Venemaalt, samuti Rootsist ja Soomest. Tuvastatud on 29 Lõuna-Aafrika Vabariigi mutatsiooni, kaks neist on kohalikud nakatumised, mille puhul ei osata tuvastada nakatumise kohta.

Valitsust nõustava teadusnõukoja juhi Irja Lutsari sõnul on leidnud kinnitust, et AstraZeneca vaktsiinil on seos trombi sündroomiga. "Muidugi ei ole 1000 protsenti eksperte ühel nõul, aga eksperdid on öelnud, et vaktsiini ja selle sündroomi vahel on seos olemas," ütles Lutsar.

Teadusnõukoda on varem soovitanud kasutada AstraZeneca vaktsiini just vanemaealistel ja Lutsari sõnul on see raske haiguse vältimisel sama hea kui teised vaktsiinid, kuna vanemaealistel on haiguse kulg kõige halvem.

"Immuniseerimiskomitee istus koos esmaspäeva õhtul, arutati 18. märtsi otsus läbi ja immuniseerimiskomitee leidis, et tookordne otsus oli õige, aga ütles ka, et praegu peaks meie soovitus olema, et AstraZeneca vaktsiini ei soovita teha inimestele, kes on vanuses alla 60 aastat enne, kui tuleb rohkem andmeid, kui teame, mis seda sündroomi põhjustab," sõnas ta.

Praegu pole Lutsari sõnul toodud välja ühtegi selget riskifaktorit. "Positiivse poole pealt – kui me teame, millise sündroomiga on tegemist, teame, kuidas sellega tegeleda."

Hematoloogide selts on Lutsari sõnul ravijuhised koostanud. Sündroomi korral on suremus olnud seni 30 protsenti, aga algselt ei teatud, millega on tegemist. Praegune olukord on Lutsari sõnul parem kui kuu aega tagasi, sest on teada, millist ravi alustada.

Teadusnõukoja hinnangul peaks olema fookus sealsamas, kus ta on alguses olnud – esmalt tuleb vaktsineerida kõige vanemad grupid.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul tuleb üle vaadata eesliinitöötajate vaktsineerimine, kuna AstraZenecaga vaktsineeritavate ülempiiri tuleb tõsta. Kui seni läks kolmandik AstraZeneca vaktsiinist eesliinitöötajate vaktsineerimiseks, siis valitsus peab selle osas tegema uue otsuse.

Mis vanusest ja mis vaktsiiniga inimesi edasi vaktsineeritakse, vaadatakse ümber.

Kiige sõnul on siiski oluline juba vaktsineeritutel saada ka teine doos ja ka tema plaanib teise doosi saada.

Kiik ütles, et võib ette tulla olukordi, kus arst hindab mõistlikuks AstraZeneca vaktsiiniga kedagi vaktsineerida, sellisel juhul on see lubatud.

"Ei ole lauskeeldu, aga teadusnõukoja ja immunoprofülaktika komisjoni soovitusi tuleb võtta tõsiselt," sõnas ta.