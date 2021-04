Fischer: nakatumiskordaja püsib veel üle 0,8

"Kordaja on üldiselt langustrendi jätkanud. Seda, kas trend on aeglustunud, saab öelda paari päeva pärast," ütles Fischer ERR-ile.

Seega on kordaja sarnasel tasemel, kus ta oli eelmisel nädalal ning suurt muutust languses olnud pole.

Fischer lisas, et Euroopa haiguste ennetamise ja tõrje keskuse (ECDC) riskimaatriksi järgi on Eesti riskitase siiski jätkuvalt kõrge. Ta selgitas, et enne, kui saab piiranguid leevendama hakata, tuleb järgmise paari nädala jooksul veenduda, et nakatumine ei hakka tõusma.