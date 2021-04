Meedia: Iisraeli eriüksuslased ründasid Iraanile kuuluvat laeva

Iraani ametnikud teatasid teisipäeval, et MV Saviz sai plahvatuse käigus kannatada.

"Iisrael ründas oletatavasti laeva, et kätte maksta Iraani varasemate rünnakute eest," teatas The Times.

"Iisrael teatas USA ametnikele, et riigi väed ründasid Iraani laeva," teatas The New York Times.

Iisraeli kaitseminister Benny Gantz keeldus kinnitamast, et tema riik ründas Iraani laeva. Siiski kirjeldas ta Iraani ja selle piirkondlikke liitlasi kui ohtu Iisraeli riigile.

"Iisrael peab jätkama enda kaitsmist. Igas kohas, kus leiame väljakutse ja vajaduse, jätkame tegutsemist," teatas Gantz.

Saviz on ametlikult kaubalaev. Tegelikult on see Islamiriigi Revolutsioonilise Kaardiväe ujuvbaas (IRGC), kust toetatakse Jeemeni Houthi mässulisi. Laeval on olemas kiirpaadid, täiustatud radarseadmed ja kuulipildujad.

Iraani teatel on tegemist mittesõjalise laevaga, mis aitab tagada laevaliikluse turvalisust ja võitleb piraatidega.

Iisraeli rünnak toimus ebamugaval momendil. Lääneriikide diplomaadid tahavad taaselustada 2015. aastal Iraaniga sõlmitud tuumalepingut. Iisrael peab Iraani aga kõige ohtlikumaks vaenlaseks.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kutsus kolmapäeval lääneriike üles, et nad ei taastaks tuumalepingut.

"Ajalugu on meile õpetanud, et sellised tehingud äärmuslike režiimidega pole midagi väärt," teatas Netanyahu.

Viimase kuue nädala jooksul on toimunud mitu Iisraeli ja Iraani omavahelist mererünnakut.

25. veebruaril plahvatas Hormuzi väinas Iisraeli omanduses olev kaubalaev MV Helios Ray. Netanyahu sõnul oli rünnaku eest vastutav Iraan. Kaks nädalat hiljem, 10. märtsil sai Vahemerel plahvatuses kahjustada Iraani lipu all sõitnud kaubalaev Shahr E Kord. Islamiriik süüdistas rünnaku korraldamises Iisraeli.

Iraan on Pärsia lahe regioonis rünnanud ka teiste riikide laevu. Näiteks 2019. aastal arestis IRGC kaheks kuuks Suurbritannia tankeri Stena Impero.