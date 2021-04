The Times: Iraani tuumajaama ründas Mossad

"Pühapäeva õhtul tsiteeriti Iisraeli meedias Mossadi luureallikaid, kes väitsid, et just agentuur korraldas tuumarajatise vastase rünnaku. Luureallikad väitsid, et Mossadi küberrünnak tekitas Iraani uraani rikastamise programmile tõsist kahju," teatas The Times.

Natanzi tuumarajatis peatus samal päeval (laupäeval), kui uue põlvkonna uraani rikastavad tsentrifuugid tööle hakkasid.

Iraani teatel oli tegemist "tuumaterrorismiga".

Iraani Aatomienergia Organisatsiooni direktori Ali Abkar Salehi sõnul oli tegemist põlastusväärse rünnakuga.

"Iraan rõhutab vajadust, et rahvusvaheline üldsus ja Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur tegeleksid selle tuumaterrorismiga," ütles Ali Abkar Saleh.

2015. aastal sõlmisid Iraan ja lääneriigid tuumaleppe. 2018. aastal astus USA aga tuumaleppest välja ja taastas Iraani vastased sanktsioonid. USA sanktsioonid on takistanud Iraani naftaeksporti ja mõjunud Islamiriigi majandusele laastavalt.

USA president Joe Biden lubas valimiskampaanias tuumaleppe taastada. Kõige teravamalt on tuumaleppe taastamist kritiseerinud Iisrael.

Mossad konsulteerib Iraani vastastes rünnakutes regulaarselt USA luureametiga (CIA).

"Washingtoni jaoks annavad Iisraeli Iraani vastased rünnakud strateegilise eelise. Teheran teab, et neid võidakse karistada, kui nad ei nõustu läbirääkimistel USA nõudmistega," teatas The Times.