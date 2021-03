USA kõrge valitsusametniku sõnul on president Joe Bideni administratsioon öelnud Pekingile, et rakendab Hiina ettevõtete suhtes sanktsioone, kui nad jätkavad Iraanilt nafta eksportimist.

Energiauuringute ettevõtte Kpleri andmetel importis Hiina Iraanist veebruaris keskmiselt umbes 478 000 barrelit naftat päevas, teatas Financial Times.

Iraan pakub suuri allahindlusi ja märtsis peaks nende naftaeksport Hiinasse veelgi kasvama, teatasid Kpleri energiaanalüütikud.

Iraani naftaeksport Hiina on juba mõnda aega suurenenud. Oleme samas hiinlastele öelnud, et jätkame Iraani vastaseid sanktsioone, ütles USA vanemametnik.

Ametniku sõnul võib USA Hiina suhtes kehtestada "sekundaarsed sanktsioonid". 2019. aastal kehtestas Trumpi administratsioon näiteks sanktsioonid Hiina riiklikule energiaettevõttele ja naftatreideritele.

USA sanktsioonid on viimastel aastatel Iraani majandusele mõjunud laastavalt. Siiski on Iraani naftatreiderid tuleviku suhtes optimistlikud.

Paljud välisfirmad ei karda enam USA sanktsioone, kuna Biden on USA president, ütles Iraani naftaettevõtja.

Washington ja Teheran on mõlemad teatanud, et soovivad tuumaleppe taastada. Kuid kumbki pool ei taha astuda esimest sammu.

Blinken ütles eelmisel nädalal kongressile, et USA ei leevenda Iraani vastaseid sanktsioone enne, kui Iraan on tõestanud, et järgib 2015. aasta kokkulepet.

USA välisminister Antony Blinken ja Bideni rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan kohtuvad neljapäeval Alaskas samuti oma Hiina kolleegidega. Tegemist on esimese kahe riigi ametnike kõrgetasemelise kohtumisega pärast Bideni ametisseastumist.

2015. aastal sõlmitud Iraani tuumaleppele on lisaks lääne suurriikidele alla kirjutanud ka Hiina. 2018. aastal Trumpi administratsioon loobus tuumaleppest, väites, et Iraan ei täida kokkulepitud tingimusi.