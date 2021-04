Soome valitsus kavatseb mais avada piirid tööreisideks

Soome valitsus on valmis saanud koroonapiirangutest väljumise kava, kava veel avalikkusele ei tutvustata, aga YLE andmetel on kavas maikuus avada piirid Euroopa Liidu piires tööreisideks.

Soome koroonaolukord on Eestist vaadates hea: viimase kahe nädala nakatumine on 125 juhtu 100 000 elaniku kohta, praegu on testide seas positiivseid 2,6 protsenti. Kogu koroonakriisi jooksul on surnud alla 900 inimese – see on vähem kui Eestis, kuigi Soome rahvaarv on peaaegu viis korda suurem.

Soome ettevõtjate olukord pole aga sugugi hea. Värske küsitlus näitab, et esimest korda alates eelmisest kevadest pööras tänavu märtsis ettevõtjate olukord järsult halvemuse poole: 12 protsenti ettevõtjatest mõtleb loobumise peale, ütles ettevõtjate liidu juht Mikael Pentikäinen Yle A-Stuudios.

"Lisandunud on makseraskustes ettevõtete osakaal. Lisandunud on nende osakaal, kes kaaluvad ettevõtlusega lõpetamist ja firma müümist," lausus Pentikäinen.

Tema sõnul ootavad ettevõtjad pikisilmi, et valitsus esitaks oma plaani, kuidas ja mille põhjal piiranguid leevendama saaks hakata.

Valitsus on aga piirangutest väljumise kava ehk exit-strateegiat arutanud väga kitsas ringis. Suurt hämmastust on Soomes tekitanud see, et isegi majandusminister Mika Lintilät ei ole nendesse aruteludesse kaasatud: väljumisplaani arutatakse sotsiaalministeeriumi juhtimisel.

Neljapäeval tutvustati plaani siiski opositsioonierakondadele, aga avalikkusele ikka veel mitte.

Ajalehe Helsingin Sanomat teatel on plaanis aprillis lubada söögikohad lahti teha, aga piiratud kellaaegadel, maikuus võiks lapsed kooli lubada ja kogunemispiiranguid leevendada juulis-augustis. Kõik sõltub siiski viiruseolukorrast, rõhutas peaminister Sanna Marin, kelle sõnul olukord on praegu ikka tõsine

"Me ei räägi praegu piirangute kaotamisest täna või homme või isegi järgmisel nädalal, aga loodetavasti tuleb see olukord hiljem, kui praegu viiruse-olukorra kontrolli all hoiame," rääkis Marin.

Ajakirjandusse on jõudnud siiski ka natuke täpsemaid andmeid: valitsuse plaani kohaselt võiks piiranguid kaotama hakata siis, kui nakatumine langeb 50 või isegi 25 juhtumini 100 000 elaniku kohta ja positiivsete testide osakaal ei ole üle 1,5 protsendi.

Soome valitsuse hinnangul saab hiljemalt juulis vähemalt ühe kaitsesüstiga vaktsineeritud vähemalt 50 protsenti tööealistest elanikest ja siis saab hakata ka kogunemispiiranguid leevendama.

Eesti inimestele on oluline, et maikuus kavatseb Soome valitsus kaotada piirangud Euroopa Liidu tööjõu liikumisele, mis tähendaks, et siis pääseksid Soomes tööl käivad inimesed taas vabamalt oma perede juurde Eestisse. Juulis on kavas lõpetada kontroll Euroopa Liidu sisepiiridel, seega ka turistid saaksid Soome sõita.

Suve jooksul on kavas kasutusele võtta ka niinimetatud koroonapass, kus näha inimese negatiivne koroonatest, vaktsineerimise või haiguse läbipõdemise kaudu saavutatud immuunsus, aga peaminister Marini sõnul tuleb see kasutusele ainult reisimisel

"Meie seaduste järgi ei saa keelata teenuste kasutamist neil, kes ei ole vaktsineeritud. Igaüks võib ise mõelda, kas ta soovib sellist ühiskonda, kus juuksurisse, restorani, kohvikusse, teatrisse ja muid kultuuriteenuseid tarbima pääsevad vaid need, kes on vaktsineeritud," ütles Marin.

Opositsioonis oleva Kokoomuse esimees Petteri Orpo toetab koroonapassi laialdasemat kasutuselevõttu, aga vaid lühikeseks ajaks

"Kuna meil ei ole kindlust, et sel ajal on haigusest jagu saadud, siis ei peaks minu meelest sedagi võimalust kasutamata jätma, ettevõtjad on tõesti hädas," ütles Orpo.

Ta lisas, et eakatele on juba eelmisest kevadest seatud karmimad piirangud kui teistele, nii ei pea ta ebaõiglaseks, kui eakad vaktsineerituna koroonapassiga näiteks teatrisse pääseksid.