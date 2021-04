Soome valitsuse kriisist väljumise kava ei pruugi niipea töörännet lubada

"Tööreisid on plaanis võimaldada, juhul kui eri riikide epidemioloogiline olukord seda võimaldab," rõhutas Soome peaminister Sanna Marin täna nn exit-plaani esitlusel.

Ta ei täpsustanud siiski, milline peaks koroonaviiruse leviku näitaja olema, et piirid tööreisijatele avaneksid.

Riigisekretär Henrik Haapajärvi rääkis esitlusel üldises plaanis, et valitsuse eeldus piirangutele leevendamisele on "epideemia stabiliseerumine", ehk kahe nädala nakatumisnäitaja langemine vähemalt alla 50 saja tuhande elaniku kohta.

Lisaks on oodata, et negatiivse testi esitamise kohustus säilib piiriületusel veel kaua. Terviseturvalist piiriületust rõhutasid tänasel pressikonverentsil nii Marin kui ka Haapajärvi.

"Suvi on normaalsem"

Kriisist väljumise kava on üles ehitatud n-ö väljast sisse põhimõttel: kõigepealt lubatakse kõige vähem nakkusohtlikke tegevusi ning alles viimases järgus kõrge nakatumisohuga tegevusi siseruumides.

Piirangute leevendamine sõltub peaministri sõnul nii üldisest viiruse levikust kui ka vaktsineerimiskava edenemisest.

"Kuigi me juba kavandame kriisist väljumist, on olukord siiski tõsine. Kui me aga epideemia kontrolli alla saame ning vaktsineerimine jõudsalt sujub, on suvi juba palju normaalsem kui praegune aeg," ütles Marin.

Epidemioloogilist olukorda on kavas hinnata iga kahe nädala tagant.

Kaalumisel vaktsineerimispassi kasutamine riigisiseselt

Soome toetab Euroopa Liidu ühtse vaktsineerimispassi kasutuselevõttu. Seda oleks võimalik kasutada reisimisel.

Peaminister Sanna Marini sõnul uuritakse ka seda, kas vaktsineerimispassil võiks olla riigisisest rakendust.

"Meil pole siiski plaanis kedagi eristada selle alusel, kas nad on vaktsineeritud või ei. Piirangutest vabanevad teenused jäävad kõikidele vabaks," lisas peaminister.

Soome exit-plaani põhipunktid

Aprillis

Kõik õppurid kontaktõppele

Restoranid avanevad (lahtioleku- ja täituvuspiirangutega)

Kõik eakad on saanud 1. vaktsiinidoosi

Mais

Laste ja noorte harrastusrühmad võivad hakata kogunema välitingimustes

Avatakse muuseumid, raamatukogud jmt avalikud hooned

Lubatakse tööreisid teistest EL liikmesriikidest

Kõik riskirühmadesse kuulujad on saanud 1. vaktsiinidoosi

Juunis

Kogunemispiiranguid leevendatakse

Restoranide lahtioleku- ja täituvuspiiranguid leevendatakse

Täiskasvanute harrastusrühmad võivad hakata kogunema välitingimustes

Lubatakse ürituste korraldamine (piiratud osalejate arvuga)

Lõpeb piirikontroll Schengeni ala piiridel

50 protsenti tööealistest elanikest on saanud 1. vaktsiinidoosi

Juuli-august

Kogunemispiirangutest loobutakse astmeliselt

Ürituste osalejate arvu piirangust loobutakse astmeliselt

Lubatakse tööreisid EL välistest riikidest (ilmselt augustis)

Kõik tööealised elanikud on saanud 1. vaktsiinidoosi, kõik riskirühmadesse kuulujad on saanud mõlemad doosid

Soome valitsuse exit-plaaniga on täismahus võimalik tutvuda siin.