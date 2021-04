Tallinna sadamaala saab järgmise aasta lõpuks uue ilme

Tallinna Sadama arendusosakonna juhataja Hele-Mai Metsali sõnul saab uue ilme piirkond alates Reidi teest kuni Admiraliteedi basseini sillani.

Arendatava ala pindala on 5,2 hektarit ja sadam investeerib projekti 6 miljonit eurot.

Admiraliteedi basseini ületav lahti käiv sild valmib selleks suveks. Silla kõrvale tuleb vaba aja veetmise koht batuutide, haljastuse ja väikese katusealusega.

Sadam on selles piirkonnas olnud ajalooliselt pea tuhat aastat. "Ta on kasvanud siia mere poole rohkem. Aga nõukogude aeg kustutas ta meie mälust täiesti ära. Olümpiamängude ajal oli selle ala peal kaardil märgitud vesi, aga sadam on siin kogu aeg olnud. Sõja ajal pommitati see täiesti maha, paar hoonet on ainult jäänud," rääkis Metsal.

Metsali sõnul soovis võiduprojekt võimalikult palju kunagisest sadamaalast inimestele liikumiseks taastada.

Ajaloolise tõrvaköögi kohale, kus praegu on kividega kaetud tänav, rajatakse koha ära märkimiseks väike purskkaev. Kochi aitade ette rajatakse samuti väljak, kus saab korraldada üritusi, näiteks jõuluturge. Jalakäijatele luuakse ühendus ka Reidi teega.

Kui praegu katab platsi suures osas asfalt, siis haljastuse osana istutatakse alale üle 100 puu, põõsaid üle 3500.