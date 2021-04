Haanja spordikeskuses jätkub suusailma veel mõneks nädalaks

Kuigi Haanjas on lumekahurid selleks hooajaks oma töö teinud, pakuvad olemasolevad suusarajad nii väikestele kui ka suurtele spordisõpradele võimaluse talisporti harrastada.

"See seitse kraadi päeval ei ole üldse mitte midagi hullu, et kui ta öösel on selline null, kerge miinus, nagu ka täna oli. Täna hommikul päike paistis ja rada oli nii nagu raudtee. Nüüd ta on, jah, natuke pehmemaks läinud, aga öösel lubab jälle veidi jahedat," rääkis Haanja puhke- ja spordikeskuse juhataja Anti Saarepuu.

"Eks ta kestab veel, ma arvan, mitu nädalat veel, järgmine nädal lubab küll üle kümne kraadi sooja," ütles Saarepuu.

Saarepuu sõnul on kohati lumekihi paksus 20, kohati kuni 40 sentimeetrit. "Ma arvan, et nädal-kaks saab kindlasti Haanjas veel suusatada," märkis ta.