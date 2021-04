Esimese kahe kuuga suri koroonasse rohkem inimesi kui mullu kokku

Tervise Arengu Instituudi (TAI) esialgse täpsustatud statistika järgi suri koroona tõttu möödunud aastal 203 inimest ja tänavu esimese kahe kuuga 338 inimest, seega esimese kahe kuuga on surnud juba 1,5 korda enam inimesi koroonasse kui möödunud aasta peale kokku. Terviseameti ametlikust koroonapositiivsete surmastatistikast kümnendik ei surnud koroona tõttu.

Kui terviseameti igapäevane koroonasurmade statistika võtab arvesse kõik surmajuhtumid, kus esines ka koroonapositiivsus, mis aga ei pruugi alati tähendada koroonasse suremist, siis TAI selgitab surmateatiste põhjal välja tegelikud surmapõhjused. Seega nende statistika järgi võetakse koroonasurmadena arvesse vaid neid juhte, kus koroona põhjustaski inimese surma, ehkki tal võis olla ka kaasuvaid haigusi. Teisisõnu, koroona sai inimesele saatuslikuks ja surmateatisele läks põhipõhjusena kirja COVID-19.

Möödunud aasta lõplik surmastatistika selgub maikuus, ent esialgse statistika pealt saab öelda, et koroona tõttu suri mullu 203 inimest, neist 107 naist ja 96 meest.

Tänavu esimese kahe kuuga on koroona tõttu surnud esialgsetel andmetel 338 inimest, neist jaanuaris 179 ja veebruaris 159. Tänavu on aga mehi surnud rohkem kui naisi. Mehi on koroona tõttu surnud 188, naisi 150.

Seega oli märtsi alguseks surnud TAI esialgse statistika järgi koroona tõttu 541 inimest.

Terviseameti statistika järgi, mis võtab arvesse kõiki COVID-19 positiivseid proove, suri mullu selle diagnoosiga 234 inimest ja tänavu esimese kahe kuuga 364 (neist jaanuaris 188 ja veebruaris 176) ehk märtsi alguseni kokku 598 inimest.

Seega möödunud aasta esialgse korrigeeritud statistika järgi kahanes koroonasurmade arv 33 võrra ja tänavu 26 võrra (kokku 59). See tähendab, et kümnendiku koroonapositiivsete puhul ei saanud koroonadiagnoos surma põhjuseks.