Viies maakonnas on 80+ eakaid vaktsineeritud üle 60 protsendi

Sotsiaalministeerium on öelnud, et kui enamikes maakondades on eakatest vaktsineeritud 70-75 protsenti, saab hakata vaktsineerima ka nooremaid vanusegruppe.

Reede hommikuse seisuga on 80+ vanuserühmast nii Saaremaal kui ka Hiiumaal vaktsineeritud võrdselt 71,7 protsenti, Raplamaal 67,5 protsenti, Läänemaal 65,6 protsenti ja Järvamaal 63,6 protsenti.

Üle 50 protsendi on vaktsineeritud 80+ vanuses eakaid ka Viljandimaal (58,5 protsenti), Pärnumaal (57,8 protsenti), Jõgevamaal (57,5 protsenti), Tartumaal (56,5 protsenti), Põlvamaal (52,5 protsenti), Võrumaal (52 protsenti) ja Lääne-Virumaal (51,8 protsenti).

Alla poolte vaktsineeritud kolmes maakonnas

Harjumaal (sh Tallinn) on 80+ eakatest vaktsineeritud 47,6 protsenti, Valgamaal 43,7 protsenti ja Ida-Virumaal 21,4 protsenti.

Eesti keskmine kõige eakamas vanuserühmas on 48,9 protsenti.

Vanuserühmas 70-79 aastat on üle Eesti vaktsineeritud 47,7 protsenti eakatest.

Neist kõige rohkem Hiiumaal (76,2 protsenti) ja kõige vähem Ida-Virumaal (28,5 protsenti). Madal on näitaja selles vanuserühmas ka Valgamaal, kus on 70-79-aastastest vaktsineeritud vaid 36,1 protsenti.

Üle 50 protsendi on jõutud 70-79 vanuses inimese vaktsineerida kokku seitsmes maakonnas. Harjumaal (sh Tallinn) on selles vanuserühmas vaktsineeritud 48,3 protsenti.

Valitsus on öelnud, et lähiajal on norm eakate vaktsineerimine, et vähendada koormust haiglatele, kuna eakad põevad haigestudes raskemalt. Nooremaid inimesi (50+) hakatakse vaktsineerima siis, kui enamuse maakondade eakamatest inimestest on vaktsineeritud 70-75 protsenti.

Neljapäeval tehti Eestis kokku 12 919 kaitsesüsti, mis on seni suurim ühes päevas tehtud vaktsineerimiste arv. Kokku on praeguseks vähemalt ühe vaktsiinidoosiga end kaitsnud 248 237 inimest, neist 73 306 inimesel on vaktsineerimiskuur lõpetatud.