Vaktsineerimise rekordpäeval tehti 80 protsenti süstidest üle 60-aastastele

Neljapäeval kasutati vaktsineerimisel kolme vaktsiini. AstraZeneca vaktsiini Vaxzevriaga tehti vaktsineerimisi 1946, neist 1598 doosi üle 60-aastastele ja 348 doosi alla 60-aastastele

Pfizer/BioNTech vaktsiin Comirnatyga tehti vaktsineerimisi 10 142, neist 7977 doosi üle 60-aastastele ja 2165 doosi alla 60-aastastele. Moderna vaktsiiniga tehti vaktsineerimisi 812, neist 646 üle 60-aastastele ja 166 alla 60-aastastele, öeldi sotsiaalministeeriumist.

"Andmete põhjal näeme, et valdav osa vaktsineerimistest tehti neljapäeva jooksul üle 60-aastastele inimestele. Perearstinimistutes on palju ka alla 60-aastaseid riskirühma patsiente ja seetõttu võib arvata, et suur osa noorematest vaktsineeritutest on perearstide nimistutes olevad riskirühma patsiendid," ütles ministeeriumi pressiesindaja Eva Lehtla.

Lehtla lisas, et kuna immunoprofülaktika ekspertkomisjon on andnud soovituse uute andmete laekumiseni mitte alustada Vaxzevriaga uusi vaktsiinikuure alla 60-aastastel inimestel, siis võib eeldada, et AstraZeneca vaktsiini puhul oli alla 60-aastaste vaktsineeritute enamjaolt tegemist veebruaris 1. doosi saanud inimeste teiste doosidega.

Lehtla kinnitas, et iga vaktsiinidoosi, sealhulgas neid, millest keegi on loobunud, peab praegu kasutama ennekõike vanemaealiste riskirühma inimeste kaitsmiseks.