EL alustab läbirääkimisi veel 1,8 miljardi vaktsiinidoosi tellimiseks

Uue leppe järgi peaks igakuised tarned algama käesoleva aasta lõpus ja kestma 2023. aastani, ütles allikas.

Allika sõnul on see osa komisjoni plaanist valmistuda pandeemia järgmisteks faasideks, kuivõrd koroonaviirus jätkab muteerumist.

Doosid tellitakse ühelt varustajalt, kuid allikas ei öelnud kellelt täpselt. Samas ei eitanud ta, et see võib olla Pfizer/BioNTech, mis on nõustunud oma esimese põlvkonna mRNA-vaktsiini tarneid blokile kiirendama.

"Me tahame suuri koguseid, me tahame kindlat lepet 900 miljoni doosi jaoks ja võimalust veel sama koguse tellimiseks," rääkis ta.

Euroopa Liit on käesolevaks ja järgmiseks aastaks tellinud juba 2,6 miljardit doosi erinevaid esimese põlvkonna vaktsiine.

Samas on kerkinud mure, et praegused vaktsiinid ei pruugi olla sama tõhusad uute mutatsioonide, nende seas ka Lõuna-Aafrikast ja Brasiiliast leitud uute tüvede puhul.

Allikas rõhutas ka, et uus lepe näeks ette tarnimiskohustust. See oli viide probleemidele, mis komisjonil on olnud AstraZeneca sundimisega vaktsiinide tarnimisele.