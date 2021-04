Ööpäevaga lisandus 438 positiivset koroonaproovi

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 258 inimesel. 178 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 44, Raplamaale 27, Tartumaale 25, Pärnumaale 17, Viljandimaale 11, Lääne-Virumaale kümme ning Järva- ja Võrumaale kaheksa uut positiivset testi. Saare- ja Põlvamaale lisandus neli, Läänemaale kolm, Valga- ja Jõgevamaale kaks ning Hiiumaale üks uus positiivne proov. 14 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Ööpäeva jooksul suri kaheksa koroonaviirusega nakatunud inimest – 59-aastane naine, 62-aastane mees, 65-aastane naine, 78-aastane mees, 84-aastased naine ja mees ning kaks 86-aastast meest. Kokku on Eestis surnud 1028 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 793,7 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 15,7 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 43, haiglaravi vajab 589 patsienti. Kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 454 inimest (77 protsenti).

Ööpäeva jooksul manustati 1628 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 259 061 inimesele, kellest 74 774 on saanud mõlemad doosid. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 51 protsenti. 70+ vanusegruppi on üle 60 protsendi vaktsineeritud Hiiu-, Lääne-, Tartu-, Järva-, Rapla- ja Saaremaal.