Terviseamet piiranguid enne maikuud ei leevendaks

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar ütles pärast nõukoja koosolekut, et kui nakatumisnäitaja püsib langustrendis, võiks hakata piiranguid leevendama. Ning alustada võiks koolidest.

"See on ilmselt kõige olulisem tuleviku mõttes. Selleks, et lapsed saaksid korraliku hariduse. Aga kuidas ja kus neid leevendamisi saab teha ja kas kõik klassid või kõik koolid, see on arutelu küsimus ja seda on praegu veel liiga vara öelda, mis ja kuidas," ütles Lutsar.

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma hinnangul võiks piirangute leevendamine tulla kõne alla alates maikuust. Nakatumise arvud on küll kiirelt vähenemas ning ka haiglasse lisandub iga päevaga vähem koroonahaigeid, ent nende arv on jätkuvalt suur.

"Mitte miski siin epideemias ei lähe kiiresti. Samamoodi kriitilised

numbrid, mida me jälgime, ei lange väga kiiresti," tõdes Härma.

Härma sõnul on vaja oodata piirangute leevendamisega vähemalt aprilli lõpuni.

"Me peaksime laskma praegu vähemalt aprilli lõpuni nii palju, et me saame haiglaravi numbrid alla," põhjendas Härma. "Tõepoolest, kuigi me juba nakatumiste langust näeme, siis haiglaravi on see, mida meil on vaja saada alla,

et Eestis oleks ohutu elada."

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon leidis, et valitsusel oleks vaja esitada plaan, kuidas piirangutest väljuda.

"Meid huvitaski konkreetne tegevuskava, et mis hakkab juhtuma lähematel päevadel, lähematel nädalatel - kuidas piirangutest väljutakse. Peaminister viitas, et koole kavatsetakse avada kaskaadina ja samm-sammult, nii et kõikvõimalikud asjaosalised vajavad siin prognoositavat, arusaadavat ja karakteristikute järgi hinnatavat ülevaadet, mis hakkab juhtuma," kommenteeris erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu.

Peaminister Kaja Kallas ütles komisjoni videoistungil, et valitsusel on koroonakriisist väljumise plaani projekt koos indikaatoritega koostatud. Valitsus arutab piirangute leevendamist teisipäeva hommikul.