Parempoolsed: Isamaa suurkogu peab toimuma hiljemalt 13. juunil

Isamaa ühendus Parempoolsed esitavad teisipäeva õhtul erakonna volikogule eelnõu korraldada Isamaa korraline suurkogu hiljemalt 13. juunil. Parempoolsed leiavad, et plaan pikendada erakonna juhatuse liikmete ametiaega kuni aasta võrra on vastuolus erakonna põhikirja ja mittetulundusühingute seadusega.

Isamaa eestseisus teeb teisipäeva õhtul kell 17 algavale e-volikogule ettepaneku pikendada juhatuse volitusi aasta võrra ja teha suurkogu esimesel võimalusel. Kuid millal, seda pole teada.

"Juhatuse volitused kestavad 11. maini ja on selge, et praeguses olukorras ei ole võimalik korraldada ja korrektselt ette valmistada erakonna suurkogu," on ERR-ile öelnud ettepanekut toetav Isamaa peasekretär Priit Sibul.

Parempoolsete juhatuse liige ja Paide linnapea Priit Värk esitab teisipäeva õhtul kogunevale Isamaa e-volikogule eelnõu ja seletuskirja, milles leitakse, et eestseisuse ettepanek on vastuolus nii Isamaa erakonna põhikirja kui ka mittetulundusühingute seadusega.

Selles kirjutatakse, et Isamaa põhikiri ei näe ette võimalust pikendada eestseisuse (mittetulundusühingute seaduse tähenduses juhatus) ega teiste erakonna organite volitusi suurkogu kokku kutsumata. Viimane Isamaa suurkogu toimus 11. mail 2019 ning seetõttu aeguvad erakonna esimehe, eestseisuse, revisjonikomisjoni ja aukohtu volitused hiljemalt 11. mail 2021.

Parempoolsed teevad Isamaa volikogule ettepaneku kutsuda kokku Isamaa erakonna korraline suurkogu hiljemalt 13. juunil 2021.

Suurkogu toimuks elektrooniliselt ning võimalusel korraldatakse suurkogu päeval erakonna liikmete väiksemaid kogunemisi piirkondades suurkogu jälgimiseks videoülekande teel.

Suurkogu hääletamine ja organite valimised viiakse läbi e-valimistena VOLIS keskkonnas ning võimaldatakse samas paberhääletamist piirkondades avatavates jaoskondades.

Erakonna liikmetel tuleb võimaldada erakonna organite valimistel hääletada suurkogu toimumise perioodil viiel järjestikusel päeval.