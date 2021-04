Sotsid ja Isamaa soovivad juhtide valimised edasi lükata

Isamaa eestseisus teeb volikogule ettepaneku pikendada juhatuse volitusi aasta võrra ja teha suurkogu esimesel võimalusel. Millal, pole teada.

"Juhatuse volitused kestavad 11. maini ja on selge, et praeguses olukorras ei ole võimalik korraldada ja korrektselt ette valmistada erakonna suurkogu," ütles Isamaa peasekretär Priit Sibul.

Erakonnas tegutseva Parempoolsete ühenduse juht Kristjan Vanaselja ütles, et põhjust suurkogu edasi lükata pole.

Tema sõnul näeb erakonna põhikiri ette võimaluse korraldada e-suurkogu, milleks on vastavad lahendused, näiteks süsteem Volis, mida kasutavad kohalikud omavalitsused.

"Põhjendust, et ei ole lahendust, see kindlasti ei ole. Pigem on tegemist tahtmatuse või kartusega, et kaotatakse oma positsioonid," ütles Vanaselja.

Sibula hinnangul on erakonnal põhjust oma juhi Helir-Valdor Seederiga rahul olla. "Kui Seeder otsustab uuesti kandideerida, siis ma arvan tal on erakonnas täna väga suur toetus, sest tema ametisoleku aja jooksul on erakond ellu viinud nii oma programmilised kui maailmavaatelised seisukohad."

Vanaselja hinnangul vajab Isamaa muutust ja parempoolsed tahavad parteid muuta. "Isamaa peab muutuma taas kord selliseks erakonnaks, kes suudab vastu võtta otsuseid, kes suudab kõnetada valijaid ja suudab enda ümber koondada toetajaid veerand Eesti elanikkonnast, et olla taas kord tugev peaministripartei," ütles ta.

Ka sotsiaaldemokraatide juhatus tegi volikogule ettepaneku lükata juhtkonna valimised edasi. Sotsiaaldemokraatide korraline üldkogu, kus juhtkonda valitakse, peaks toimuma juuni alguses. Sotsid tahavad debateerida, kuidas edasi minna.

"Kui me tahame, et see kuueprotsendiline toetus muutuks palju suuremaks, siis me peame arvatavasti midagi teistmoodi tegema ja seda on väga keeruline niimoodi kiiresti elektrooniliselt arutada. See eeldab seda, et me ikkagi käime mööda piirkondi, see eeldab mitu kuud eeltööd, see eeldab debatti erakonna sees," rääkis erakonna aseesimees Lauri Läänemets.

Läänemetsa sõnul tahavad sotsiaaldemokraadid muutust ning iga nende riigikogu fraktsiooni liige peaks tema sõnul olema valmis erakonna juhiks kandideerima. Ta tunnistas, et kandideeriks ka ise.

Sotsiaaldemokraatide volikogu teeb otsuse 2. mail. Isamaa volikogu on järgmisel teisipäeval.