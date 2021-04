Iraan alustas jahti Mossadi kohalikele agentidele

"Värskete andmete kohaselt põhjustas Natanzi uraani rikastamise rajatises toimunud elektririkke hoopis plahvatus maa-aluses tootmisjaamas. Eelnevalt süüdistasid Iraani võimud hoopis küberrünnakut," teatas The Times.

Iraani teatel on kahtlusalune tuvastatud ja ta arreteeritakse.

Iraani ametnike sõnul oli rünnaku organiseerija Iisrael.

"Kahju oli piisavalt ulatuslik, et Iraani tuumaprogrammi arendus lükkub üheksa kuud edasi," teatas The New York Times.

Tegemist oleks teise korraga, kui Natanzi rajatist rünnati sisemise abiga. Eelmise aasta juulis toimus rajatises samuti plahvatus.

Novembris tapsid Mossadi agendid Islamiriigi tuumaprogrammi juhi Mohsen Fakhrizadehi. Teherani teatel aitasid Mossadi agente kohalikud kaastöölised.

Iraani kõrgeima juhi Ali Khamenei julgeolekunõuniku Mohsen Rezaie sõnul peab riik parandama sisejulgeolekut.

Iraani režiim lubas rünnaku eest kätte maksta. Välisminister Mohammad Javad Zarifi sõnul üritas Iisrael õõnestada tuumaleppe taastamise kõnelusi.

"Sionistid tahavad kätte maksta, kuna oleme edenenud sanktsioonide tühistamisel. Me maksamse sionistidele selle eest kätte," teatas Zarif.

Iraani tuumaprogrammi on ka varem saboteeritud. 2010. aastal ründas Stuxneti-nimeline arvutiviirus islamiriigi tuumarajatise tsentrifuuge. Mossad võttis rünnaku eest kaudselt ka vastutuse.

Iisrael pole kunagi Iraani vastaseid rünnakuid ametlikult kinnitanud.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu on avalikult kritiseerinud Joe Bideni lubadust naasta tuumaleppe juurde. Esmaspäeval külastas USA kaitseminister Lloyd Austin Iisraeli ja kinnitas Washingtoni toetust Tel Avivile. Siiski kinnitas Austin, et tuumakõnelused Iraaniga jätkuvad.

"Need jõupingutused jätkuvad," ütles Austin.

Valge Maja teatas samuti, et USA pole viimase Natanzi tuumarajatise rünnakuga seotud.