Times: Mossad ei jaga USA-ga tähtsaid luureandmeid

Ajalehe The Times teatel käskis Iisraeli endine peaminister Benjamin Netanyahu, et riigi salateenistus Mossad ei jagaks tähtsaid luureandmeid USA-ga. Väidetavalt ei nõustunud Netanyahu Joe Bideni administratsiooni Iraani poliitikaga.

USA tahab uuesti ühineda 2015. aastal sõlmitud Iraani tuumakokkuleppega. 2018. aastal tühistas Donald Trumpi administratsioon kokkuleppe. Netanyahu leidis, et Washingtoni taasühinemine tuumaleppega viib selleni, et Iraan omandab lõpuks tuumarelva, teatas The Times.

USA ei ole siiski veel lepinguga uuesti ühinenud. Augustis sai Iraani presidendiks vaimulik ja endine peakohtunik Ebrahim Raisi. Raisi hüüdnimi on Teherani lihunik. Iisraeli analüütikud leiavad, et USA-l on nüüd raskem Teheraniga kokku leppida.

Iisrael ründas aprillis Iraani tuumarajatist. Iisrael informeeris rünnaku korraldamisest USA-d ainult paar tundi varem. Enamasti informeerib Iisrael selliste rünnakute puhul Washingtoni palju põhjalikumalt, vahendas The Times.

Biden ja Iisraeli uus peaminister Naftali Bennett tahavad siiski kahe riigi vahelisi suhteid parandada. Bennett ei toeta tuumalepet, kuid tahab teha USA-ga koostööd.

"Iisraelil on luureandmete kogumiseks võimalused, mis USA-l puuduvad," ütles endine Iisraeli kõrge luureametnik Aharon Zeevi Farkash

Bennett kohtub sel nädalavahetusel Washingtonis Bideniga. "Luureandmete jagamine Iisraeli ja USA vahel on kohtumise päevakorras üks olulisemaid teemasid," ütles Farkash.

"Netanyahu jättis meie suhted Bideni administratsiooniga väga halba olukorda. Me parandame selle," ütles Bennetti nõunik.

Iisraeliga tahab suhteid parandada ka Biden. "Bidenil on praegu palju probleeme, tal pole huvi Iisraeliga pingeid tekitada. Teeme ka nii, et see jääks," ütles Iisraeli diplomaat.

Iisraeli külastas augustis ka USA Luure Keskagentuuri (CIA) juht William Burns. Burns kohtus oma Iisraeli kolleegide ja ministritega.

Iisraelile avaldasid kolmapäeval toetust nii USA välisminister Antony Blinken ja kaitseminister Lloyd Austin.