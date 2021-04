Iraan süüdistas tuumarajatise ründamises Iisraeli ning lubas kättemaksu

Iraan süüdistas Natanzi uraanirikastamistehase saboteerimises Iisraeli ja lubas rünnaku eest kätte maksta. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kinnitas, et Iisrael ei kavatse kunagi lubada Iraanil saada tuumarelva, sest see riik tahab Iisraeli genotsiidi korraldada.

Natanzi uraanirikastamistehases kadus pühapäeva õhtul elekter ning hiljem teatas riiklik meedia, et tehases toimus plahvatus. USA luureallikad ütlesid ajalehele The New York Times, et plahvatus viis rivist välja jaamasisese sõltumatu elektrisüsteemi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teheran süüdistas Natanzi ründamises Iisraeli.

"Õnnetu sündmus toimus Natanzis ja sionistlik režiim on öelnud mitu korda - praegu ja varemgi - ning seda on kinnitanud mitu allikat, et sionistlik režiim on selle taga. Tunnen kergendust, et mingit kahju ei tehtud ühelegi inimesele ega keskkonnale," rääkis Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Saeed Khatibzadeh.

Algselt teatas Teheran, et pühapäeva õhtul toimunud rünnak oli terrorism. Ühtlasi teatati, et rünnaku läbi viinud isik on tuvastatud ja peagi ootab teda ees vahistamine. Muid detaile ei ole avalikustatud.

Plahvatus toimus vaid päev pärast seda, kui tehases olid alustanud tööd uued uraanirikastamise tsentrifuugid. Uued tsentrifuugid suudavad kiiremini uraani taset tõsta ning seetõttu saavutada ka tuumapommi valmistamiseks vajalikku materjali.

Iraani tuumaenergia juht Ali Akbar Salehi teatas, et töö seisma ei jää, sest elektri tagavarasüsteem hakkas tööle.

"Vaenlane eksis rängalt. Nad kirjutavad raporteid, väites, et nad on Natanzi tuumaoperatsioonid selle tulemusena üheksa kuu võrra edasi lükanud. Te näete juba mõne päeva pärast, et loodetavasti on märkimisväärne osa sabotaažist, mille vaenlane sooritas, kompenseeritud," sõnas ta.

Rünnak toimus ajal, mil USA ja Iraan peavad Euroopa vahendajate kaudu läbirääkimisi 2015. aasta tuumaleppe elustamiseks. Lepet on algusest peale kritiseerinud Iisrael.

USA kaitseministrit Lloyd Austinit võõrustanud Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kordas esmaspäeval taas, et ei kavatse Teheranil lubada tuumarelva luua.

"Minu eesmärk Iisraeli peaministrina on selge: ma ei luba kunagi Iraanil saavutada tuumavõimekust, et saaks ellu viia genotsiidi eesmärki ja hävitada Iisraeli. Iisrael jätkab enda kaitsmist Iraani agressiooni ja terrorismi vastu," ütles Netanyahu.

Tuumaläbirääkimised peaksid jätkuma Viinis selle nädala lõpus.