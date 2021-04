Kersna: langustrendi aeglustumise tõttu veel leevendusi teha ei saa

"Me tegime täna otsuse, et me tuleme piirangute leevendamise teema juurde tagasi järgmisel teisipäeval. Ootame nädala veel, et olla kindlad, et see langus on siiski püsiv," ütles Kersna.

"Tänased numbrid näitavad, et langustrend on aeglustunud. Näiteks nakatumise näitajad on langenud 19 protsenti, aga eelmisel nädala 25 protsenti, siin on olnud isegi 30-protsendist langustrendi. Aga täna me näeme, et see langus ei ole enam nii kiire," lausus Kersna.

"Nakatumiskordaja R on vahemikud 0,86-0,91 ja seegi on olnud vahepeal meil madalam, kui ta on täna," lisas ta.

Kersna märkis, et kui koroonaviirusesse nakatumise langustrend jätkub, siis loodab valitsus vähemalt väikesed koolilapsed saata pärast koolivaheaega kontaktõppele.

Samuti on Kersna sõnul postiivsete testide osakaal võrreldes meie naaberriikidega kõrge. Kersna kutsus üles perekondi veetma koolivaheaega Eestis.

Peaminister Kaja Kallas (RE) märkis, et kui nakatumise langustrend jätkub, on valitsuse prioriteediks avada esmajärjekorras koolides osaliselt kontaktõpe ja leevendada samm-sammult piiranguid välitingimustes sportimisele, treenimisele, huviharidusele.

"Oleme kõigi eestimaalaste ühiste pingutuste tulemusel suutnud nakatumise näitajaid parandada. Me ei saa praegu võtta asjatuid riske, mis võiksid tehtud pingutused nullida ja nakatumised uuesti tõusule viia. Leevendame piiranguid järk-järgult. Kuna oht ei ole möödas, peame ettevaatlikuks jääma ka ilmade soojenedes. Ühiskonnaelu taasavamisel on oluline roll ka aktiivsel vaktsineerimisel," täiendas Kallas.