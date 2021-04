Lätis saavad sel nädalavahetusel kõik soovijad end vaktsineerida

Lätis tervishoiuministeerium teatas neljapäeval, et sel nädalavahetusel hakatakse kõiki soovijaid elavas järjekorras koroonaviiruse epideemia vastu vaktsineerima.

Sel nädalavahetusel saavad kõik Läti elanikud ennast vaktsineerida seitsmes linnas. Need linnad on: Riia, Daugavpils, Liepaja, Rezekne, Jelgava, Jurmala ja Cesis. Vaktsineerimisel kehtib, "kes ees see mees põhimõte".

Vaktsineerimine toimub ilma eelneva registreerimiseta. Inimesi vaktsineeritakse nii kaua, kuni vaktsiinid saavad otsa. Elanikud peavad kaasa võtma ainult isikut tõendava dokumendi.

Vaktsineerimine toimub ajavahemikus 9:00 kuni 17:00.