Amet: praeguste vaktsiinide kaitse esimese doosi järel on ligi 80 protsenti

Terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialist Kerstin-Gertrud Kärblane rääkis "Terevisioonile", et tõhusus on vaktsiiniti veidi erinev.

"Pfizeri ja Moderna puhul me teame, et pärast esimest doosi on kaitse umbes 80 protsenti. AstraZeneca puhul on see 76 protsenti. Ehk me näeme, et kõik vaktsiinid on väga efektiivsed raskete vormide ennetamisel," selgitas Kärblane.

Kaitse koroonaviiruse raske vormi vastu tekib inimesel umbes 14 päeva pärast esimese vaktsiinidoosi saamist.

Pärast teist süsti kaitstusprotsent suureneb, Kärblase sõnul näiteks AstraZeneca puhul ligi saja protsendini koroonaviiruse raskete vormide vastu.

Eestis on viimastel andmetel vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud umbes viiendik täiskasvanud elanikkonnast ehk ligi 270 000 inimest.