Riias tahavad sajad inimesed vaktsiinisüsti

Pealtnägijate hinnangul oli Riias juba hommikul vähemalt sajast inimesest koosnev järjekord. Vaktsineerimiskeskus polnud siis isegi veel avatud.

"Keskus avatakse reedel kell 9:00. Tund varem ootas süsti saamist juba vähemalt 150 inimest," teatas LSM.

"Kui vaktsineerimiskeskus uksed avas, oli elavas järjekorras juba vähemalt 500 inimest," lisas LSM.

"Sel nädalavahetusel on plaanis teha vähemalt 25 000 AstraZeneca vaktsiini süsti," ütles tervishoiuminister Daniels Pavluts.

Pavluts lisas, et AstraZeneca vaktsiin on ohutu ja verehüüvete kaasnevad kõrvaltoimed on äärmiselt haruldased. Ministri sõnul avatakse aprilli lõpus uuesti massvaktsineerimiskeskused.