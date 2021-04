Läti lubab nädalavahetusel kaitsesüsti saada kõigil soovijail

Läti lubab sel nädalavahetusel saada seitsme linna massvaktsineerimiskeskustes kaitsesüsti kõigil soovijail, samas on eelisrühmadesse kuulujail endiselt õigus lasta end süstida enne teisi. Läti valitsuse eesmärk on kiirendada vaktsineerimise tempot.

Läti valitsuse otsust lasta vaktsineerimine kõigile soovijaile vabaks peetakse märgilise tähendusega sõnumiks. Seni polnud Lätis eelisrühmadesse mittekuulujail ja nooremail kui 60-aastastel võimalik end kaitsesüstida. Mõnes massvaktsineerimiskeskuses katsetati küll elavat järjekorda, kuid ainult eelisrühmade liikmeile.

Vaktsiinide tellimise vigadest johtuv Eestistki tunduvalt aeglasem kaitsesüstimistempo on küll kiirenenud, kuid vaid kümnendik esimese doosiga kaitstud täiskasvanuist pole tulemus, mis Lätit rahuldaks. Sel nädalavahetusel saab aga iga vaktsiinisoovija minna kohale – igal seitsmest vaktsineerimiskeskusest on pakkuda kuni 2500 doosi vaktsiini.

"Loome suurtes vaktsineerimiskeskustes võimaluse saada kaitsesüsti ka väljaspool eelisrühmi olevail inimestel, kui vaktsiini jagub ja keskuse võimekus seda lubab. Peame seejuures kindlustama eelisrühmade vaktsineerimise," lausus Läti terviseminister Daniels Pavluts.

Vaktsineerimiskeskustes pakutakse AstraZeneca vaktsiini, ja nagu kinnitati Läti ravimiagentuurist "Aktuaalsele kaamerale", kaitsesüstitakse sellega jätkuvalt kõiki vanusegruppe. Võimalust vaktsiini valida Lätis pole, erandina võib selle otsuste langetada arst.

Usaldamatus AstraZeneca vaktsiini suhtes on küll Läti vaktsineerimiskiirust pidurdanud, kuid sellest hoolimata uurib Läti terviseministeerium, kas oleks võimalik osta Taanist ülejäävaid doose. Siiski peaks tänu Läti valitsuse järjekindlusele saabuma lähikuudel riiki rohkem Pfizeri/BioNtechi vaktsiini kui AstraZeneca toodangut.

"Kõik Lätis kättesaadavad vaktsiinid on kõrgel tasemel ja efektiivsed ning suudavad meid kaitsta," ütles Läti peaminister Krišjanis Karinš.

Reisimist hõlbustavat vaktsiinipassi ehk rohelist sertifikaati on Läti valmis kasutama juuni keskpaigast, kuid seimi Euroopa asjade komisjon leidis põhjaliku arutelu käigus, et piirangute tegemise õigus peab sellest hoolimata valitsusele jääma.

Üks kartusi on, et need sertifikaadid võimaldavad liiga ruttu taastada liikumist suundades, mis võivad halvendada epidemioloogilist olukorda Lätis. Täiendavad piirangud võivad seetõttu siiski jääda ka pärast seda, kui sertifikaat jõustub. Näiteks võidakse nõuda isolatsiooni jäämist.

Kerge Läti vikerkaarevalitsusel pole, sest seimis vaeti õhtul tunde peaministri umbusaldamist. Krišjanis Karinš jäi ametisse.